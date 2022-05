Noordenvelders geven meer prioriteit aan privacy

Steeds meer Noordenvelders maken zich zorgen over hun online privacy. Ze zijn dan ook voorzichtiger geworden met het delen van hun persoonsgegevens op het internet. Met de trend mee in de rest van Nederland maken de inwoners van Noordenveld zich vooral zorgen over of het gemakkelijk is om hun locatie te achterhalen als ze op het internet surfen. Ook ouders zeggen zorgen te hebben over wat online platforms weten over hun kinderen.

Uit onderzoek onder 5000 Noordenvelders van 12 jaar of ouder blijkt dat de inwoners zich zorgen maken over privacy. Niet voor niets kiezen dan ook steeds meer gebruikers er voor om maatregelen te nemen.

Maatregelen om meer prioriteit te geven aan privacy

Maar liefst 85 procent van alle respondenten geeft aan maatregelen te hebben genomen om de online privacy beter te beschermen. Zo geven ze minder vaak toestemming aan apps om de locatie van de gebruiker bij te houden. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de online stappenteller waarmee het mogelijk is om een route bij te houden. Privacy is de laatste jaren steeds belangrijker geworden voor de Noordenvelder. Dat past in een trend met de rest van Nederland: in 2020 is negen van de tien gebruikers online privacy bewust geworden. Dat terwijl dat in de vier jaar ervoor nog maar acht op de tien Nederlanders waren.

Nederlanders zijn het voorzichtigst met het online delen van hun gegevens ten opzichte van de rest van de Europese Unie. Ook in Noordenveld is deze trend goed zichtbaar. Vooral het afschermen van de thuislocatie heeft topprioriteit.

Afschermen thuislocatie

In het onderzoek zegt 89 procent van de respondenten het eens te zijn met de stelling ‘Niet iedereen hoeft te weten waar ik woon.’ Daarbij werden er verschillende maatregelen aangeklikt. Zo zeggen de respondenten hun privégegevens niet zomaar te geven, maar ook online apps de mogelijkheid te ontzeggen om de locatie nog langer te tracken.

Opmerkelijk is dat Noordenvelders bij dating apps die vaak om de locatie van de gebruiker vragen, kiezen voor een grotere plek nabij Noordenveld, zoals bijvoorbeeld Roden of Eelde. Op die manier blijft het adres een benadering.

Een andere maatregel die vaak genoemd wordt is het gebruik van een Virtual Private Network (VPN). Met een VPN-verbinding is het mogelijk om de thuislocatie van de gebruiker volledig af te schermen. Dat komt doordat het IP-adres van de gebruiker wordt verwisseld met het IP-adres van de VPN-aanbieder. Op die manier is het niet meer mogelijk om de locatie te achterhalen. Bovendien wordt al het dataverkeer versleuteld verzonden, zodat niemand meer mee kan kijken of data kan onderscheppen.

Surfgedrag is geheim

Noordenvelders maken zich verder ook zorgen over het feit dat het mogelijk is om te achterhalen naar welke websites de gebruikers surfen. Ze zijn er goed van op de hoogte dat zeker bij publieke WiFi-punten zoals bijvoorbeeld bij de koffiezaak het mogelijk is om afgeluisterd te worden. 95 procent van de respondenten zegt het eens te zijn met de stelling: ‘Ik maak me zorgen dat anderen kunnen zien naar welke websites ik surf’. Ook het beschermen van de bankgegevens wordt vaak genoemd als motief om meer aandacht te besteden aan de online privacy. Slechts 10 procent van de respondenten zegt ‘niets te verbergen te hebben.’

Privacyvriendelijk zoeken

De respondenten zeggen ook zoekmachines als Google meer links te laten liggen, maar in plaats daarvan de privacyvriendelijke zoekmachine DuckDuckGo te gebruiken. Deze zoekmachine heeft vorig jaar een explosieve groei doorgemaakt. Deze zoekmachine houdt niet bij welke bezoekers welke websites bezoeken. Op die manier worden er geen persoonlijke gerichte advertenties voorgeschoteld. De zoekmachine blokkeert namelijk alle trackers. Een derde van de respondenten zegt inmiddels overgestapt te zijn naar deze zoekmachine.

Ouders van Noordenveld maken zich zorgen over online privacy kind

Verder maakt iets meer dan de helft van de ouders van Noordenveld zich zorgen over de online privacy van hun kind. Het gaat om 55 procent van de respondenten. Ze maken zich vooral zorgen wat grote social media platformen zoals Instagram, Facebook en Tik Tok over hun kinderen te weten komen. Bovendien heeft ongeveer een kwart van alle ouders uit Noordenveld van een kind van 12 jaar of ouder geen idee wat hun kind online allemaal plaatst of doorstuurt.

De zorgen over de privacy nemen in Noordenveld dan ook toe. Steeds meer ouders kiezen ervoor om een VPN aan te sluiten op de computer van hun kind. Op die manier proberen zij minder ongerust te zijn over de online privacykwesties van hun kind. De ouders stellen dat hun kinderen vaak niet op de hoogte zijn van de bijbehorende online risico’s. Ruim een kwart van de ouders in Noordenveld wil dat het gebruik van sociale media verboden moet worden voor kinderen onder de 18 jaar. Toch wordt social media ook gezien als een manier om contact te houden met vrienden. 65 procent van de ouders is het eens met de stelling ‘Als er andere manieren zijn om de privacy van mijn kinderen te waarborgen, hoef ik social media niet te verbieden.’