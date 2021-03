Noordenvelders, Harm Holman

Aanvankelijk stond de afspraak voor deze rubriek gepland bij Harm Holmans gloednieuwe stulpje aan de Brink in Roden. Draaiende betonmolens, timmerende werklieden en ander bouwlawaai maakte dat de locatie verplaatst moest worden naar de boerderij in Steenbergen, waar Harm met zijn Nettie woont. Ook niet heel vervelend. Rust, frisse lucht en ruimte op de Markehoeve waar de koeien je luid loeiend begroeten. Iedereen weet: een boerenbestaan is druk. 24/7 ben je in de running, en dat zeven dagen in de week. En dan te bedenken dat Harm naast zijn boerderij er een politieke carrière op nahoudt én in allerlei besturen en commissies zit. Tijd voor een gesprek met deze bevlogen Noordenvelder met duizend poten.

Eenentwintig was Harm Holman toen hij samen met zijn ouders een boerderij liet bouwen aan de Markeweg. Voor Harm was het vrij logisch dat hij een boerenleven tegemoet zou gaan. Hij groeide op op de boerderij van zijn ouders, naast de Jachtlust in Steenbergen. ‘Mijn vader was koeienboer, molk vijfentwintig koeien per dag. Toen ik van school kwam maakten we de stap om groter te gaan, we gingen naar tachtig koeien. Na een paar jaar gingen mijn ouders uit het bedrijf en Nettie trok bij mij in. Nettie komt uit Urk, we ontmoetten elkaar op de wintersport. Ze was gek op de charme van het platteland. Boerin is ze nooit geweest. Ze had haar eigen carrière in het onderwijs.’

Er is veel veranderd in het boerenleven, weet Harm. ‘Vroeger kende iedereen wel iemand die boer was. Nu hebben de meeste mensen geen notie van wat hier gebeurt.’ Ook op het gebied van regelgeving is er een hoop veranderd voor boeren. Veel boeren vinden dat de enorme regelbrij het boerenbestaan er niet leuker op maakt. Zo niet voor Harm. ‘Ik doe mijn werk met ontzettend veel plezier, ga zeker niet gebukt onder de regelgeving. Ik behoor niet tot de klagende boeren maar zie het als een grote uitdaging. Ik probeer een goede ondernemer te zijn, een goede koeienboer en wil heel duurzaam zijn. Altijd vanuit positieve betrokkenheid. Ik ben me goed bewust van wat er allemaal aan de hand is in de maatschappij. Wat de minister wil met kringlooplooplandbouw, dat zijn wij al. Onze boerderij is Planetproof, een onafhankelijk keurmerk voor duurzame productie. We scoren hoog als het gaat om natuur, milieu en dierenwelzijn. Alle koeien lopen zomers buiten en met meer dan 1000 zonnepanelen op het dak produceren we 6 keer meer energie dan we gebruiken. Voor natuurmonumenten beheren we 30 hectare land. Daar hebben we de grootste populatie veldleeuweriken van heel Nederland.’

De boerderij van Holman telt 170 melkkoeien en 140 kalfjes en pinken. ‘We hebben 150 hectare grond in gebruik. Je bent er zeven dagen in de week dag en nacht mee bezig. Iedere twee dagen is er wel een koe die moet kalven. We zijn hier nog tot begin mei. Dan gaan we verhuizen naar Roden. Ik heb altijd gezegd: als het klaar is met de boerderij, gaan we op zoek naar een mooie plek dichtbij het centrum. Dat is gelukt. Roden is een mooi dorp, ik voel me thuis in de gemeente. Sinds vorig jaar hebben we een maatschap met Marcel en Heidi Broertjes. Het is de bedoeling dat zij de dagelijkse gang van zaken overnemen. Toen ik zestig was hebben we onze toekomst tegen het licht gehouden. Hoe moet die eruit zien, wat willen we nog? Ruimte voor nieuwe dingen was het antwoord. We zijn op zoek gegaan naar opvolging, een proces van twee jaar.’

Harm Holman is ook politiek actief, al ruim 25 jaar lang. Acht jaar nu zit hij in de gemeenteraad voor het CDA. Daarvoor zat hij twaalf jaar in de Provinciale Staten in Drenthe, waarvan zes jaar als voorzitter van de Statenfractie. En o ja, Harm zat ook zes jaar in het bestuur van het waterschap Noorder Zijlvest. Daarnaast had hij bestuursfuncties bij verschillende organisaties. ‘Nettie zegt wel eens: je hebt je leven lang drie banen gehad. Maar besturen, organiseren en maatschappelijke betrokkenheid vind ik leuk. Ik ben ook zeven jaar voorzitter bij ONR geweest en commissaris bij Friesland Dairy Foods. Op dit moment ben ik dat nog steeds bij de Rabobank. Misschien een beetje calvinistisch. Waarvoor zijn we op aarde? Om een goed mens te zijn, maar ook om iets te doen voor de maatschappij. Je bent hier niet alleen voor jezelf. Levenswaarden, vind ik.’

Op de tafel ligt het FD, Trouw, een agrarische krant en twee iPad’s. Het lijdt geen twijfel: Harm is breed betrokken. Nieuws over wat er speelt in op het wereldtoneel ontgaat hem niet. ‘Iedere dag sta ik om zes uur op. Als eerste haal ik de kranten uit de bus. Die neem ik door met een kop koffie en een bak yoghurt.’ Op de vraag wat er nog moet veranderen in politiek Noordenveld zegt hij: er gebeuren een hoop goeie dingen in Noordenveld en zaken waar je kritisch over kunt zijn. Ik kom er bij je op terug in een beschouwing.’