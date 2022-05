Noordenvelders – Henny Zikken

NIETAP – Als je de woning van kunstenares Henny Zikken binnenloopt kom je wanneer je de drempel passeert al direct oog in oog staan met een explosie aan creativiteit. Al van jongs af aan maakt de textielkunstenares gebruik van de meest uiteenlopende materialen en daarmee maakt ze tegenwoordig nog steeds de mooiste dingen.

‘Als je heel lang experimenteert, dan ontstaat er vanzelf iets’, vertelt Zikken in haar woning waar de stille getuigen boekdelen spreken. Twee jaar geleden ging ze met pensioen, maar dat was zeker geen reden om achterover te leunen stelt ze. ‘Ik geef nog een aantal uren les per week op Vrijdag, het huis van de amateurkunst in Groningen en daarnaast steek ik veel tijd in het maken van mijn eigen kunstwerken. Ik heb eenvoudigweg gewoon nog geen zin om iets anders te gaan doen, want ik heb nog zoveel inspiratie om nieuwe dingen op te pakken.’

Zikken heeft haar hele leven al een grote passie voor textiel en die liefde blijft niet onopgemerkt als je haar hoort vertellen over de wijze waarop haar kunstwerken vorm krijgen. Wie goed oplet ziet dat het hergebruik van papier vandaag de dag de overhand heeft gekregen in haar kunstwerken. Zo zie je bijvoorbeeld dat je met een papierrol waarin beschuit wordt verpakt nog veel meer mogelijk is. Soms zie je direct waar het papier vandaan komt en als dat niet het geval is dan legt ze het gewoon even rustig uit in haar woning waar de kleur wit zeer dominant, maar prettig aanwezig is. ‘Ik hou van gewoon van licht en dat helpt me ook in mijn werk. Ik heb op voorhand nooit echt een heel concreet plan waar een creatie naartoe gaat, maar dat is ook het mooie aspect van mijn werk. Ik onderzoek of ik het kan gebruiken en als dat het geval is, dan zet ik de volgende stap in het proces. Soms kan dat leiden tot iets moois en als dat het geval is krijgt het een plekje in ons huis.’ Een bezoek aan de JP Santeeweg 60 in Nietap leert dat Zikken geen woord teveel heeft gezegd. Het lijkt net of je een expositie binnenwandelt en dat kan Zikken dan ook niet ontkennen. ‘Ik hang en zet hier de werken neer die me blijven aanspreken, maar dat kan binnenkort zo weer anders zijn, want ik blijf gewoon bezig met alles wat er op mijn pad komt. Soms is dat een creatie van papiermaterialen, maar het kan ook iets heel anders zijn. Als het mensen aanspreekt, dan heb ik mijn doel bereikt.’

Ook met textiel tovert ze van alles en nog wat naar de oppervlakte, al gaat het hier in de eerste plaats niet om hergebruik van materialen. Zo ontwikkelt ze bijvoorbeeld hele leuke tasjes die onderdeel zijn van haar eigen lijn en dat is het resultaat van hard werken, uitdagingen vinden en kansen pakken. Zelf blijft de inwoonster van Nietap bescheiden, maar dit is niet geheel terecht. De creaties zijn zeker de moeite waard om te bekijken en dat kan ook binnenkort tijdens de Open Deur route die in Nietap wordt gehouden op zaterdag 18 en zondag 19 juni legt Zikken uit.

‘Mijn buurvrouw en ik zijn samen op het idee gekomen om een Open Deur-route te houden, omdat we van mening zijn dat Nietap heel veel te bieden heeft. We hebben er bewust voor gekozen om niet op één ding in te zoomen, maar een breed scala aan kunstzinnige activiteiten onder de aandacht van de mensen te brengen. Op beide dagen kun je tussen 10.00 – 17.00 uur gewoon bij de deelnemende kunstenaars naar binnen wandelen om te bekijken of te horen wat ze onder de aandacht willen brengen. Naast schilderkunst, tekeningen, fotografie, beelden, keramiek en sieraden is er ook aandacht voor textiel, papier, muziek, verhalen, bloemsierkunst, tuinen en nog heel veel meer. We zijn in Nietap heel trots op wat we in huis hebben en willen dat heel graag aan de mensen in de regio laten zien, want iedereen is van harte welkom. Los daarvan is het ook een manier om mensen met elkaar in verbinding te brengen, want ook dat vinden we heel belangrijk. Wie wil weten wie er aan de Open Deur-route deelneemen kan bijvoorbeeld een kijkje nemen op onze Facebook-pagina, maar er is ook een hele mooie folder ontwikkeld die mensen gratis kunnen afhalen in Café Dussel. Vanaf deze plek wens ik iedereen van harte welkom!’