Noordenvelders: Jan Tiesinga

Deze man mag zeker niet ontbreken in het inmiddels aardig lange rijtje Noordenvelders. Hij stond al eens aan het roer van Volksvermaken, had bestuursfuncties bij mening korfbalvereniging, speelt nog steeds biljart op topniveau, slaat graag een balletje op de golfbaan en opende de Rodermarkt steevast met een puntig gedicht. Over wie dit gaat? Over Jan Tiesinga, de man die ‘carpe diem’ tot zijn levensspreuk heeft gemaakt.

Bijna 20 jaar nu woont Jan Tiesinga (75) samen met zijn vrouw Nynke in een appartement tegenover het evenemententerrein. Ze waren destijds de jongste bewoners van het appartementencomplex en dat zijn ze nu nog steeds. Een keuze waar Tiesinga tot op de dag van vandaag geen spijt van heeft. Het mag dan wel een pand zijn waar vooral ouderen een stulpje betrekken, maar dat interesseert hem geen bal. Beek en Bosch ligt in hartje centrum, dicht bij de golfbaan en hij hoeft geen tuin te onderhouden. En als de Tiesinga’s de koffer pakken om voor een tijdje naar hun buitenverblijf op Ameland te gaan, kan –ie zo de deur achter zich dicht trekken. De in Veenhuizen geboren en getogen Jan Tiesinga verdiende zijn boterham als luchtverkeersleider. Zat in de toren op Schiphol en op de luchthaven in Eelde. ‘Daar kwam ik min of meer toevallig in terecht. Ik zat op de Alo in Groningen, heb twee jaar feestgevierd. Tot het advies kwam dat ik beter iets anders kon doen. Via omwegen ben ik bij de opleiding tot luchtverkeersleider terechtgekomen. In Eelde deed ik de theorie, in Rotterdam leerde ik in de toren om vliegverkeer binnen te halen. Op Schiphol deed ik examen voor zelfstandig bevoegd verkeersleider. Na mijn examen heb ik drie jaar in Eelde gewerkt. Daarna ben ik teruggegaan naar het westen om ook mijn radarbevoegdheid te halen. Vanaf dat moment zat ik op de toren op Schiphol. Ik heb altijd gezegd: als Eelde radar krijgt, ga ik terug. Dat gebeurde in 1980.’ De laatste jaren tot aan zijn pensioen was Tiesinga hoofdverkeersleider in Eelde. Nu geniet hij al zo’n 20 jaar van z’n vrije tijd. ‘Ik mocht er met 55 al uit. Als luchtverkeersleider moet je altijd 100 procent scherp zijn. Die scherpte verandert als je ouder wordt.’ Tiesinga komt uit een echte korfbalfamilie. Net als heel veel korfbalstellen heeft hij zijn vrouw ontmoet tijdens een potje korfbal. Na zijn eigen actieve korfbal carrière is hij van aardig wat gerenommeerde clubs in het noorden trainer geweest. NIC Groningen, Rodenburg Leek, DWA uit Winsum, WK Jubbega, ASKO Assen, Harkema en Drachten. Van KC Rodenburg was hij 12 jaar voorzitter en nu erevoorzitter. Als korfbalscheidsrechter wist hij het allerhoogste niveau te behalen. De liefde voor golfen is dertig jaar geleden begonnen. Ook hierin streeft Tiesinga naar het hoogst haalbare. Inmiddels staat de handicap op 11. Dan sla je voor golfbegrippen een aardig balletje. Voor 14 dagen terug wist hij de strokeplay-kampioenschappen in Roden op zijn naam te schrijven. Op Ameland zijn de Tiesinga’s al 25 jaar lid van de golfclub.

Via Pieter van den Bosch, toen voorzitter van de Roder tennisclub, kwam Tiesinga in aanraking met Volksvermaken. ‘Of ik in het bestuur wilde. Hij zocht iemand om een beetje mee te sparren. Ik dacht: waarom niet? Ik heb veel bestuursfuncties gedaan, vergaderingen geleid, kennelijk zit dat er in. Zonder mezelf op de borst te willen kloppen: dat kan ik goed. Bij Volksvermaken waren ze gewend om iedere week te vergaderen. Vergaderingen die de hele avond duurden. Ik zei: daar stoppen we mee. Een keer in de veertien dagen gaan we zakelijk vergaderen, van acht tot half tien, daarna is het tijd voor de stamtafel. Elke commissie kon zijn eigen actiepunten inbrengen. Vanuit de verschillende commissies kreeg ik terugkoppeling van dingen die er gaande waren. Dat werkte perfect.’ In zijn voorzitterstijd opende Tiesinga de Rodermarkt altijd met een gedicht. Over zaken waaraan hij zich stoorde of een mening over had. Dat viel niet altijd bij iedereen in goede aarde, bekent hij. ‘Ik zoek graag de scherpe randjes op. Als ik nu een gedicht zou moeten maken? Dan zou dat zeker over het drugsgebruik van de jeugd gaan. Daar maak ik me grote zorgen over.’ Tiesinga zit dan wel niet meer in het bestuur, nog steeds is hij verbonden met de Volksvermakers. Hij zit nog wel in het bestuur van de Kinderboerderij en haalt hij ieder jaar samen met Henk Komduur met een vrachtwagen van Belga de dahlia’s uit Vollenhove. Vaste prik. ‘Dat vind ik leuk om te doen. De Roder gezelligheid kom je bijna nergens anders tegen. Er is weinig trammelant. Al mag de muziek wat mij betreft wel wat zachter. De laatste keer trilden de glazen hier uit het rek. Dat is nog nooit eerder gebeurd.’ Tot slot wil Tiesinga nog één ding kwijt: zijn lijfspreuk. Carpe diem, wat zoveel betekent als ‘pluk de dag’. Geniet van het moment, het kan maar zo veranderen.’