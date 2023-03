Noordenvelders – Joke Giezen

Ze is genomineerd voor de Top Trouwbedrijven Award en reist half maart naar Brabant af om te horen of ze misschien heeft gewonnen. We spreken Joke Giezen, de fotograaf die van haar hobby haar werkt maakte. Ze komt heel bescheiden over en waarschijnlijk is het ook daarom dat ze tot de verbeelding sprekende trouwreportages maakt. Ze laat iedereen zijn of haar ding doen en juist dát vast te leggen. ‘Dan krijg je de meest ontspannen foto’s. Het is dus vooral afstand nemen en het plaatje schieten’, aldus Joke.

Per toeval kwam ze aan het werk bij een fotostudio in Assen, als schoolfotograaf. Zonder ervaring, maar wel dankzij de meegestuurde zelfgemaakte foto’s, werd ze aangenomen. Vroeger thuis werden al vele foto’s gemaakt met dozen vol herinneringen tot gevolg. Het wekte bij Joke de interesse en zo nam zij op schoolreisjes al haar eigen cameraatje mee. ‘Ik vond het prachtig om alles vast te leggen, kocht een betere camera en ging er wat mee experimenteren.’ Ze volgde daarna enkele cursussen, waardoor het steeds professioneler werd. Maar ze leerde het meest van haar collega’s in de studio, waar ze zo’n 4 jaar werkte. Schoolfotografie, maar ook studiowerk. Tot ze stopten met studiowerk en er te weinig werk overbleef voor Joke. Ze had inmiddels haar hart verpand aan het vak en besloot de stoute schoenen aan te trekken. ‘Ik dacht, ik ga gewoon voor mijzelf beginnen en zoek er een baantje naast.’ Dat laatste bleek niet nodig. Ook na de twee pittige coronajaren kwam de drukte meteen weer op gang. Bijna 4 jaar zat ze in een pandje aan de Ceintuurbaan Noord, maar ruilde dit kortgeleden in voor een studio aan de 1e Energieweg, iets groter en beter toegankelijk.

Joke moet lang nadenken over wat ze het leukst vindt om te fotograferen. ‘Als ik echt moet kiezen, dan vind ik kinderen het leukst.’ Maar daar zit ook meteen de grootste uitdaging. Het lukt Joke altijd, al moet ze er soms even de trukendoos voor opentrekken. ‘Maar ze zijn ook minder kritisch dan dat volwassenen op zichzelf zijn’, zegt Joke. Volgens haar is het daarom soms lastig om de spanning van volwassenen af te krijgen. Hoe ze dat doet? ‘De tijd nemen, tussentijds een gesprekje voeren en een grapje tussendoor.’ Maar vooral houdt ze van de afwisseling in het werk. Want naast studiowerk is Joke ook veel buiten de deur voor schoolfotografie, trouwerijen of zelfs begrafenissen.

Joke is druk met haar werk en gezin. Haar jongens zijn het meest bij haar en daarvoor wil ze een goede moeder zijn. Ze scheidde jaren geleden, maar heeft altijd een goede relatie behouden met haar ex-man. ‘Dat komt omdat wij elkaar alles gunnen en het belang van de kinderen altijd vooropgesteld hebben.’ Zo kon ze ook de nieuwe partner en het ‘nieuwe’ broertje voor haar jongens omarmen.

Ze vindt zichzelf soms een huismus, maar ze kan ook erg genieten van gezellige activiteiten met anderen. Als er bijvoorbeeld in het dorp iets georganiseerd wordt is ze zelf graag van de partij. Joke zit daarom in de activiteitencommissie van het dorpshuis en organiseert regelmatig een pubquiz of een ladiesbingo. Vooral de ladiesbingo is vaak in no time uitverkocht. ‘Het succes? Wie wil er nu niet gezellig een avondje uit met vriendinnen.’ Voor de gezelligheid zit Joke daarom ook bij een 30+ damesvoetbalteam. ‘Nee, echt vooral niet omdat ik sportief zou zijn’, lacht ze. In Peize, waar volgens Joke het fijne dorpsgevoel heerst.

Ze is er dankbaar voor dat ze uit een ondernemersgezin komt. Het heeft volgens haar invloed gehad op het feit dat ze nu zelf ondernemer is. Haar ondernemende vader die zo plotseling overleed. ‘Bijna 5 jaar geleden, op mijn verjaardag’, vertelt Joke. Het deed veel met haar. Ze wilde haar verjaardag liever nooit meer vieren, maar wist ook dat haar vader het leven altijd vierde, dus viert ze het inmiddels weer en staat ze er op die dag altijd even bij stil. ‘Ik weet sinds zijn overlijden dat ik van het leven moet genieten. Van het ene op het andere moment kan het voorbij zijn.’ Ze staat nu dan ook bewuster in het leven. Net zoals ze ook trots is op wat ze met haar fotografie heeft bereikt. ‘Volg je dromen en realiseer ze’, is dan ook haar boodschap.

‘Nu moet ik zelf op de foto’, zegt Joke, ‘laat mij maar achter de camera.’ Even kijken of het de fotograaf van De Krant lukt om Joke te laten ontspannen.