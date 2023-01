Noordenvelders: Monique Fikenscher

PEIZE – Lange tijd werkte ze voor KLM. Maar wel parttime, zodat ze alle tijd had voor het allerbelangrijkste, haar gezin. Hierdoor had ze altijd zeeën van tijd voor andere leuke dingen, zoals muziek maken en het organiseren van bijvoorbeeld Paispop en Paissonic in haar muziekdorp. Toen ze merkte dat ze in vliegen haar ei niet meer kwijt kon, maar ze ook merkte dat het lichamelijk zwaar werd, was het tijd om het roer om te gooien. ‘Corona gaf mij dat laatste zetje’, aldus Monique Fikenscher. Inmiddels is de grootste uitdaging van Monique het managen van haar tijd.

Ze ging aan de studie en werkt nu fulltime als locatiemanager bij een locatie voor crisisnoodopvang in de gemeente Aa en Hunze. Het gaat hier om mensen die net zijn binnengekomen en op deze plek onderdak krijgen omdat de reguliere opvang vol zit. Maar kwam er ook een andere uitdaging op haar pad. Zo staat Monique op plek 3 van de lijst van de politieke partij Volt voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart. ‘Het was een paar jaar geleden dat ik nieuwsgierig was naar de enthousiaste jonge mensen in paarse shirts in Groningen.’ Het resultaat? Ze werd lid van Volt. Ze was altijd al geïnteresseerd in de Amerikaanse politiek. ‘Ik hou van het land, de gekte en de uitersten’. Zo vindt ze het ook belangrijk dat we ons richten op Europa en dat we beseffen hoeveel invloed Europa op ons dagelijkse leven heeft. Ze was inmiddels gestopt met vliegen en besloot eens een bijeenkomst van Volt te bezoeken. Daar werd ze gestrikt en stapte ze in de trein met het idee dat ze niets te verliezen had. ‘Ik vind overal wat van en met alleen op feestjes lullen bereik je niets. Ik wilde invloed kunnen uitoefenen.’ Ze wilden Monique er graag bij hebben. Een ander geluid naast de veelal jonge mensen, ideeën gebaseerd op meer levenservaring.

Tijd om te vragen waar ze de tijd vandaan haalt. ‘Het was wel even schipperen hoor’, moet ze eerlijk bekennen. Maar ze vertelt dat ze bezig is haar tijd beter te structureren. Dat betekent voor een bepaalde activiteit tijd inplannen en als de tijd om is, dit afsluiten. ‘Het lukt steeds beter’, lacht Monique.

Muziek maken en muziek organiseren dat blijven haar grootste hobby’s. Als ze vrij was zat ze uren in haar studiootje aan huis, muziek uit te zoeken en in te zingen en repeteerde ze met haar bandje en met gelegenheidsformaties. Ook ging er veel tijd zitten in het organiseren van verschillende muziekfestivals. Muziek was vooral een bezigheid. Nu is het voor Monique vooral een uitlaatklep. ‘Na een dag druk bezig zijn met sores van andere mensen, kan ik nu vooral genieten van het zingen van mooie liedjes en daarna met elkaar een biertje drinken.’ Qua genre houdt ze van americana en new country, maar vooral van liedjes met een mooi verhaal. ‘Ik wil altijd weten waar het over gaat en kan ervan onder de indruk zijn dat iemand dat in een liedje kan verwoorden’.

Monique is sinds 2000 een Noordenvelder. Haar man en zij zochten destijds in heel Nederland, maar vonden overal wel iets wat hen niet aanstond. Ze besloten toen te gaan wonen in het noorden, daar waar ze weten hoe de mensen in elkaar steken. ‘Daar waar we de mensen begrijpen.’ En dat werd toevallig Noordenveld, Peize wel te verstaan. ‘Ik geniet ervan dat mensen hier, allemaal door elkaar, van alles samen ondernemen.’ Het is datgene waar Monique van geniet en ze hoopt dit ook via die spannende reis in de politiek tot uiting te kunnen brengen. ‘Ik wil de taal spreken van de mensen met wie ik praat.’ Het is nu eenmaal zo dat er vaak om de hete brij wordt heen gepraat. ‘Soms moet dit omdat er geen antwoord is, maar zég dat dan ook.’ Monique gaat voor het eerlijke verhaal en wil dicht bij de mensen blijven. Ze wil afsluiten met de boodschap dat ze hoopt dat iedereen gaat stemmen. ‘Want pas dán kun je meepraten, én iedereen kán meepraten, wie of wat je ook bent.’