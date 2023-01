Noordenvelders omarmen massaal actie voor Oekraïne

Op 24 december hield de Stichting Oost West Kontakten een inzamelingsactie voor Oekraïne. Er werd massaal gehoor gegeven aan de oproep om spullen te brengen. Van slaapzakken tot generatoren werden gebracht. Hoewel de start van de inzameling om 10.00 was, stonden mensen om 9.30 al voor de deur. Het aanbod was zo groot dat er een tijdelijke oplossing voor de opslag moest worden gezocht. In totaal werd ruim 50 kuub aan goederen gedoneerd. De goederen zijn inmiddels bij de grens met Oekraïne overgedragen aan de coördinator van een nabij gelegen vluchtelingenkamp. Doneren kan nog steeds, via het rekeningnummer van de Stichting Oost West Kontakten: NL 03 RABO 0355894262.