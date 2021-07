Noordenvelders – Remko Nieboer

NORG – Een brandweerman in hart en nieren, zo valt Remko Nieboer het beste te typeren. Al op jonge leeftijd wist hij dat hij in de voetsporen van zijn vader wilde treden. Die werd in 1986 actief bij de vrijwillige brandweer in Norg en de jonge Remko mocht weleens mee naar de kazerne. Daar werd de kiem gezaaid voor zijn latere carrière. Er was alleen één probleem: ‘Ik wilde graag beroeps worden, maar de mogelijkheden in het Noorden zijn daarvoor beperkt. Toen ben ik verder gaan kijken.’ Hij kwam terecht aan de andere kant van het land, bij de brandweer in Rotterdam. Dat klinkt ver weg, maar Remko vindt het wel meevallen: ‘Het is 2,5 uur rijden en we werken 24-uursdiensten. Het is 24 uur op en 48 uur af, dus in feite ben ik maar twee dagen per week daar. Dan is het wel te overzien.’ Behoefte om Norg te verlaten heeft hij dan ook niet. Hij brengt vrijwel zijn hele leven al door in het Drentse brinkdorp. In 1985, nog voordat Remko één jaar oud was, verhuisde het gezin Nieboer van Appingedam naar Norg omdat zijn vader daar bij de gemeente ging werken. ‘Ik heb hier op de basisschool en de mavo gezeten en het altijd prima naar mijn zin gehad. Alle voorzieningen zijn hier en Roden, Assen en Groningen zijn dichtbij.’

Inmiddels zit Remko nu tien jaar bij de brandweer. In die tijd heeft hij ruim 1000 uitrukken meegemaakt, maar niet één is gelijk. ‘Het werk varieert van verkeersongevallen tot een kat in de boom. Je weet nooit wat er kan gebeuren.’ Improviseren is daarom nodig. Als brandweerman is hij gewend om op een verantwoorde en veilige manier snel te handelen. Dat is nodig, want hij krijgt ook te maken met reanimaties, schot- of steekwonden en amputaties. ‘Daar hebben wij ook een training voor gekregen. Als brandweer hebben we een betere dekking dan de ambulance. Wij kunnen dan ook eerste hulp geven om het risico op overlijden te verkleinen.’ Remko is blij dat hij daarbij kan helpen, maar toch hoopt hij dat het niet te vaak nodig is. ‘Er komen wel emoties bij kijken. Wij zijn opgeleid om daarmee om te gaan, maar we zijn geen robots. Als iets ergs gebeurt met kinderen of baby’s heeft dat wel impact. Gelukkig gebeurt dat niet dagelijks.’ Wat dat betreft is het ook een voordeel dat Remko niet in Rotterdam woont. ‘Daardoor ken ik de personen meestal niet. De kans dat je iemand kent is groter bij een vrijwilligerspost.’

Een voordeel van zijn werk is dat hij veel vrije tijd heeft. Daarin ziet hij zijn zoontje, die bij zijn ex-vrouw woont, vaak en houdt hij tijd over voor zijn hobby’s. Zo mag Remko graag klussen in en rond het huis. ‘We wonen hier nu 2,5 jaar en in die tijd heb ik al veel kunnen doen. Ik ben nu bezig met een overkapping.’ Ook heeft Remko zelf de tuin aangelegd en binnenkort sloopt hij een binnenmuurtje om ruimte te maken voor een nieuwe keuken met kookeiland. ‘Ik verveel mij niet snel. Stilzitten kan ik niet. Zelfs als ik bij mijn grootouders ben, haal ik daar het onkruid uit de tuin.’

Norgers zullen Remko daarnaast kennen als lid van de projectgroep Norg-West, maar vooral als de man achter de website www.natuurlijknorg.nl. ‘In 2016/2017 was ik bestuurslid van de Belangenvereniging. Toen kwamen we erachter dat Norg online slecht bereikbaar was en dat veel mensen niet weten waar ze terecht kunnen met vragen.’ Volgens Nieboer is er een wildgroei aan allerlei activiteiten en routes. ‘Vorige week is er ook weer een route geopend, waar wij niks van wisten. Straks hebben we 80 bordjes voor fietsroutes op een lantaarnpaal. Dat is niet wenselijk.’ Natuurlijk Norg wil daarom een overkoepelend orgaan zijn voor de organisaties die actief zijn in het dorp, zodat er meer eenheid komt en het duidelijker is voor toeristen. Zelf blijft Nieboer liever op de achtergrond, maar als er iets gedaan moet worden dan is hij niet te beroerd om zijn nek uit te steken. ‘De stap om iets te doen is vaak groot,’ aldus Nieboer. ‘Dan doe ik het wel.’

Grote toekomstplannen heeft Remko niet. ‘Het gaat prima als alles gaat zoals nu.’ Wel verkast hij vanaf januari van de kazerne in Rotterdam-Noord naar die van Rotterdam-Centrum, met 2300 uitrukken per jaar de drukste van het land. Of hij ooit dichterbij huis gaat werken? ‘Dat zou leuk zijn, maar zolang ik het naar mijn zin heb ik Rotterdam zie ik geen reden om elders te gaan werken.’ Wel bereidt Remko zich al voor op de toekomst. Zo leidt hij ook nieuwe brandweermensen op in het oefencentrum in Wijster. ‘Dit werk mag je maar doen tot je 59e. Straks verandert dat wel in ‘Brandweerman zolang het kan’, maar ik zie mij dit werk na mijn 60e niet meer doen. Daarom investeer ik nu al in mijzelf. Anders sta ik op mijn 55e misschien buiten zonder te weten wat ik verder kan.’