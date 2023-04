Noordenvelders: René Buiter

RODEN- De familie Buiter is inmiddels niet meer weg te denken uit het straatbeeld van Roden. René Buiter, zoon van Jan en Hennie heeft al jaren zijn Bakboerderij die sinds september 2022 aan de Wilhelminastraat is gevestigd. Maar wie is nou eigenlijk die goedlachse samensteller van de heerlijke bakmixen?

René is een bescheiden man. ‘Dat karakter heb ik van mijn moeder. Wij staan liever wat op de achtergrond.’ Het was voor hem dan ook lastig om zichzelf te omschrijven. ‘Lastige vraag. Harde werker, dat sowieso. Gehecht aan familie en mijn personeel.’ René neemt ons mee naar zijn jeugd, waar hij op het AOC Terra in Eelde en Groningen leerde over het agrarische leven. ‘Mijn ouders hadden natuurlijk al het goedlopende bedrijf waar menig boer kwam voor mest en graan. Ik wilde meer dan dat. Over de grens boeren in Denemarken.’ Hij liep stage op boerenbedrijven en genoot van het vrije leven op het land. ‘Ik zag op den duur het nut niet meer van studeren. Ik wilde gaan werken en verliet school.’ Hoewel hij trots is op zijn ouders, heeft hij in het begin moeten leven met de stempel ‘zoon van’. ‘Ik had stiekem best wel een bewijsdrang. Hard werken en zelfstandig worden. Niet onder de vleugels van pa en ma, maar zelf goed worden in wat ik belangrijk vind.’ Zijn ouders hadden op dat moment een personeelstekort en René besloot te gaan rijden voor Buiter Roden. ‘Ik had mijzelf altijd voorgenomen om niet te werken voor mijn ouders. Niet omdat ik het mijzelf niet gunde, maar om de buitenwereld te laten zien dat deze jongen meer is dan een werknemer van zijn ouders.’ Toch is hij blij dat hij die stap toen heeft genomen. ‘Ik reed kunstmest rond en grasmaaiers. Het contact langs de weg vond ik fantastisch.’ Buiter Roden breidde uit met een assortiment aan bakproducten van Hoeve Eiteweerd uit Matsloot. De klanten vonden dit heerlijk en het assortiment werd steeds groter. ‘Toen Erik en Marieke ermee wilden stoppen besloot ik samen met mijn schoonzus de zaak over te nemen.’ Matsloot was erg ver weg voor de vaste klanten. Ze hadden plannen om de bedrijfsvoering te verplaatsen naar Buiter Roden. Omdat beide totaal niet uit de bakkershoek kwamen, werden de fijne kneepjes vijf jaar lang geleerd in Matsloot. Toen de boerderij van Erik en Marieke verkocht was, werd het bedrijf officieel verhuisd naar Roden en onder de naam ‘Buiter Bakboerderij’ voortgezet. ‘Mijn schoonzus vond het een zware periode. Eigenlijk het complete ondernemerschap werd haar te veel. Na driekwartjaar stapte ze uit de zaak.’ René is zeker niet bedroefd onder het feit dat hij zijn agrarische carrière achter zich heeft gelaten. ‘Dit is fantastisch. In vier uur tijd maak je van water, meel en gist de heerlijkste broden die lekker lang vers blijven. Dat is gewoon super, elke keer weer.’ Alle bakmixen in zijn winkel worden door hem zelf samengesteld. Er hangt in het bedrijf een familiare sfeer, iets wat hij vanuit huis heeft meegekregen. ‘Elke middag lunchen we samen met het personeel. Met ons eigen gebakken brood nemen we de dag door, vragen we hoe het gaat en waar we tegenaanlopen. Het is een hele fijne gemoedelijke sfeer. Ik hecht hier veel waarde aan.’ Inmiddels komen zijn klanten van over de hele wereld. ‘Vorige week nam een vrouw een zak meel mee naar Italië. Een B&B in Zwitserland gebruikt onze mixen en in België en Duitsland zitten ook klanten. Er worden ook bakworkshops gehouden. ‘Hidde en Inge die eerder meededen aan Heel Holland Bakt verzorgen de workshops. Dat loopt ontzettend goed.’ Heeft hij dan zijn agrarische achtergrond weggestopt? ‘Zeker niet. Ik heb een hobbyboerderij met shetlanders en vleesvee. Belgische Blauwen en de Verbeterde Roodbont. Dat laatste ras is uniek. De enige vleeskoe van Nederland.’ In het verleden heeft hij Fries Roodbont en Witrik koeien gehad, maar heeft deze door een ziekte moeten ruimen. ‘Dat had zo’n grote impact, dat ik nooit meer koeien wilde houden. Het gemis was te groot.’ Hij houdt te veel van de koe en kon het dan ook niet laten om een groepje vleesvee aan te halen. Dat hij goed zorgt voor zijn dieren blijkt uit het feit dat hij elke dag na sluitingstijd een voerronde houdt en de hokken schoonmaakt. In het weekend is hij bij zijn ouders te vinden die paarden houden. Een andere grote hobby van René. ‘Dressuurpaarden en dekhengsten. Ik word daar heel vrolijk van. Een andere verslaving van mij is het doorspitten van stambomen van mijn shetlanders. We fokken op hoog niveau.’ Ook is hij geregeld te vinden bij Buiter Roden en komen zijn ouders geregeld langs in de Bakboerderij als ‘zoete inval’. Hij is trots op wat hij heeft mogen bereiken en niet als ‘zoon van’ gezien wordt, maar als eerlijke en betrouwbare ondernemer die trots de naam Buiter mag dragen.