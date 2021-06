Noordenvelders: Ryanne Meijer

Geboren is ze er niet – die heugelijke gebeurtenis vond plaats in Groningen – maar getogen is Ryanne Meijer zeker in Roden. Vrijwel haar hele leven woont ze hier al, op een paar jaren in Groningen tijdens haar studententijd na. ‘Maar ook toen kwam ik nog ieder weekend thuis, omdat ik in de horeca in Roden werkte.’ Op woensdag en donderdag ging Ryanne uit in de stad, waarna zij op vrijdag haar tas pakte om ’s avonds te werken in de discotheek van Klaas Pruim, waar zij het hele weekend werkte. ‘Daar heb ik heel veel lol gehad en ontzettend veel geleerd over mensen. Iedereen kwam daar, uit alle lagen van de bevolking.’ Ryanne hoopt dan ook dat haar kinderen ook de horeca in gaan later: ‘Daar leren ze veel van.’

Al dat harde werken in de Roder horeca zorgde ervoor dat Ryanne iets langer deed over haar studie Nederlands Recht, maar uiteindelijk behaalde zij haar masterdiploma wel aan de universiteit. ‘Mensen om mij heen zeiden tegen mij: je moet advocaat worden, je bent slim en hebt een goede babbel. Mijn motivatie om toen rechten te gaan studeren was toen dat ik mensen wilde helpen op momenten dat zij het moeilijk hebben.’ De advocatuur ging ze echter niet in. ‘Ik heb wel gekeken naar vacatures in die richting, maar ik was toen al zwanger van de oudste, waardoor ik het niet zag zitten om veertig uur of meer per week te werken.’ Een advocatenkantoor werd het daarom niet.

In plaats daarvan kwam Ryanne terecht bij Essent, met het idee dat zij dit tijdelijk zou doen maar uiteindelijk werkte zij daar tien jaar. Ondertussen deed zij ook nog ‘even’ een studie organisatiepsychologie. ‘Ik vind het heel belangrijk om mij te blijven ontwikkelen, op welke manier dan ook. Ik hunker wel naar kennis.’ Ryanne oriënteert zich momenteel dan ook alweer op een nieuwe opleiding. Wat het wordt weet zij nog niet, maar ze verwacht wel binnen nu en twee jaar te starten met een studie. Daar is het wel weer tijd voor, want vanwege een nieuwe baan en haar start als raadslid in 2018 heeft het studeren even stil gelegen.

24 uur per week werkt Ryanne tegenwoordig bij de Zonnehuisgroep Noord als teamleider facilitaire zaken. ‘Ik wist helemaal niets van facilitaire zaken, maar ik vind bouwen aan een team, met mensen werken en helpen om hen te ontwikkelen een uitdagende klus.’ Haar baan kan ze goed combineren met het raadswerk. Ook daarin maakt zij zich sterk voor sociale zaken. Waar dat vandaan komt? ‘Ik heb eigenlijk geen idee, dat zit gewoon in mij. Mijn ouders waren wel actief bij de manege, maar ik kom niet uit een bijzonder politiek geëngageerd gezin,’ aldus Ryanne. ‘Zelf vind ik het belangrijk om iets voor iemand te kunnen betekenen en mijn steentje bij te dragen aan de maatschappij. Dat doe ik in de politiek en de voetbalkantine.’ Zij koos voor Gemeentebelangen, omdat zij niet gebonden wil zijn aan een landelijke partij. ‘Ik wil vanuit mijn eigen visie onderwerpen beoordelen. Als ik oprecht iets vind dat sta ik daarvoor, ook wanneer dat betekent dat mijn mening afwijkt van die van de rest van de fractie.’ Spannend is dat overigens soms wel, omdat fractiediscipline over het algemeen gebruikelijk is in de Noordenveldse raad. ‘Het leukste van het raadswerk is dat je heel veel meekrijgt van wat er in de gemeente gebeurt, en dat je met nuchter verstand kijkt naar wat het beste is voor Noordenveld en de inwoners.’

Om goede besluiten te kunnen nemen is het volgens Ryanne ontzettend belangrijk om altijd in gesprek te blijven met de inwoners. Daarom vindt zij het ook belangrijk om haar sociale leven te onderhouden naast haar baan en raadswerk. Ze doet aan hardlopen, wandelt graag met de hond op de dichtbij gelegen landgoederen Mensinge en Terheijl en houdt ervan om een terrasje te pakken. En dan zijn er ook nog de eerder al genoemde diensten in de kantine van vv Roden. ‘Dan kom je ook inwoners tegen en hoor je hoe anderen denken over het gemeentebeleid.’ Dankzij haar dochter doet Ryanne tegenwoordig ook aan hiphop bij Dance Devotion. ‘Dat is echt geweldig om te doen op vrijdagochtend, maar ik word er keihard uit gedanst door mijn dochter,’ lacht Ryanne.

Haar toekomst ziet Ryanne zonder meer in Noordenveld. ‘Ik ben verknocht aan Roden,’ zegt ze vol overtuiging. ‘Je hebt hier alle voorzieningen bij de hand, maar het heeft tocht een dorps karakter. Daarnaast liggen mijn roots hier en mijn kinderen groeien hier op.’ Volgend jaar hoopt ze te worden herkozen in de gemeenteraad, zodat ze zich nog eens vier jaar lang kan inzetten voor Noordenveld. Maar eerst kijkt Ryanne uit naar de Rodermarkt. ‘Niet alleen vanwege het feest, maar zodat we elkaar weer kunnen ontmoeten. Ik ben blij dat het weer doorgaat.’