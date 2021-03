Noordenveldse fractievoorzitters reageren op verkiezingsuitslag

‘De landelijke tendens kun je helaas niet één op één kopiëren naar de lokale politiek.’

NOORDENVELD – De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen heeft tot grote verrassingen geleid. VVD en D66 wonnen, terwijl de linkse partijen zware verliezen leden. Hoe kijken de fractievoorzitters van de landelijke partijen in de Noordenveldse gemeenteraad aan tegen de verkiezingsuitslagen en welke gevolgen heeft dit voor de gemeenteraadsverkiezingen die volgend jaar plaatsvinden?

De VVD van premier Rutte is opnieuw de grootste partij. De liberalen krijgen er twee zetels bij en komen daarmee op een totaal van 35 zetels. ‘Het is mooi dat we stabiel zijn gebleven en zelfs nog een beetje zijn gestegen,’ zegt Robert Meijer, fractievoorzitter voor de VVD in de Noordenveldse gemeenteraad. ‘Ik ben blij dat de partijen die de afgelopen periode verantwoordelijkheid hebben genomen niet zijn afgestraft. CDA heeft natuurlijk wel zetels verloren, maar die partij heeft ook wat onhandige dingen gedaan tijdens de campagne.’ Meijer is overigens wel realistisch over de winst van de VVD: ‘We zijn nu weliswaar de grootste, maar we hebben slechts 20 procent van de stemmen gekregen. 80 procent van de kiezers denkt anders over politiek. Dat betekent dat we nog meer moeten schipperen.’ Of de verkiezingsuitslag een voorbode is voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, durft Meijer niet te zeggen: ‘Het zou mooi zijn als de uitslag zich vertaalt naar lokaal niveau, maar we weten ook dat de lokale partijen het hier ook erg goed doen. We zullen volgend jaar moeten afwachten.’

Ook Gerbrant Fennema is blij met de verkiezingsuitslag. Zijn partij D66 is met 4 zetels winst één van de grote winnaars van de verkiezingen. ‘Ik had wel verwacht dat Kaag stemmen zou trekken, maar niet in deze mate,’ aldus Fennema. ‘Het is nu te hopen dat we op landelijk niveau meer kunnen doen op het gebied van onderwijs, duurzaamheid, vergroening en de aanpak van eenzaamheid en dat wij daar als leden ook aan kunnen bijdragen.’ Fennema hoopt dat de landelijke uitslag zich vertaalt naar winst bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar: ‘De landelijke tendens kun je helaas niet één op één kopiëren naar de lokale politiek. Het zou mooi zijn als we in 2022 weer twee zetels in de raad krijgen, maar als je echt invloed wilt hebben in de raad moet je eigenlijk met de coalitie meedoen. Of dat wel lukt met twee zetels is de vraag.’

De ChristenUnie behoudt de vijf zetels die de partij al had. Menne Kamminga, fractievoorzitter in Noordenveld, is daar tevreden over: ‘Gisteravond was spannend. Ik had verlies ingecalculeerd, vanwege de kritiek op het beleid van Carola Schouten en Arie Slob.’ Volgens Kamminga heeft de ChristenUnie een trouwe, loyale achterban. Dat zie je ook terug in Noordenveld: ‘Hier zijn we 0,3 procent gegroeid. Het zou mooi zijn als die lijn zich doorzet, dan komt een tweede zetel in de raad dichterbij. Het is fijn dat we nu al ons geluid hier kunnen laten horen, maar met een tweede zetel kun je het werk wel beter verdelen. We kijken positief naar de toekomst.’

Heel anders is de sfeer bij de andere landelijke partijen in de Noordenveldse gemeenteraad. De uitslag kwam vooral hard aan bij GroenLinks, dat bijna werd gehalveerd. Van de 14 zetels bleven er nog maar 8 over. Fractievoorzitter Bertus Jan Epema: ‘Dat maakt mij wel verdrietig. Dit was niet de uitslag die we hadden gehoopt en zo kunnen we ook geen echte vuist meer maken in de Tweede Kamer.’ Epema denkt dat de uitslag mede bepaald is door de coronacrisis: ‘Daardoor kijken mensen wellicht meer naar de problemen in hun eigen omgeving en zijn zij minder geneigd om te kijken naar grotere onderwerpen zoals klimaatveranderingen, de vluchtelingenproblematiek en de verdeling tussen arm en rijk.’ Een klein lichtpuntje ziet Epema wel in de winst van D66: ‘Kaag heeft meteen gezegd dat ze de klimaatcrisis wil aanpakken. Dat vind ik wel positief.’ Ondanks de harde klap die GroenLinks te verduren kreeg, maakt Epema zich niet direct zorgen voor de gemeenteraadsverkiezingen: ‘Dat is toch altijd afhankelijk van het beleid op dat moment. In ieder geval zijn ons huidige verkiezingsprogramma en coalitieprogramma ongewijzigd. Wat onze standpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen zullen zijn, bekijken we op een later moment.’

Hoewel de PvdA gelijk is gebleven in het aantal zetels, deelt Tiemen Ensink in de teleurstelling van duofractiegenoot GroenLinks: ‘Wij zijn wel teleurgesteld, ook voor onze vrienden van GroenLinks. We hadden op meer gehoopt.’ Volgens Ensink ging de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen vooral over leiderschap en niet over belangrijke thema’s. ‘Het toont wel weer aan dat we moeten samenwerken op links, zeker lokaal en misschien ook wel landelijk.’ Ensink ziet dan ook geen reden om op dit moment anders te denken over de voortzetting van de samenwerking met GroenLinks. ‘Maar het is wel belangrijk om te kijken naar hoe Noordenveld heeft gestemd.’

Ook Gerard Willenborg van het CDA is teleurgesteld. Zijn partij werd met 15 zetels weliswaar de 4e partij in de Tweede Kamer, maar verloor wel vier zetels. In zijn optiek is dat te wijten aan fouten in de verkiezingsstrategie: ‘Het goede werk van Pieter Omtzigt in de toeslagenaffaire is onvoldoende benut en er zijn stommiteiten in de campagne begaan, zoals het schaatsen van Wopke Hoekstra.’ Willenborg maakt zich geen zorgen over eventuele gevolgen voor het CDA in Noordenveld: ‘In 2010 verloor het CDA heel veel zetels. Daar hebben we ook vrijwel niets van gemerkt. Het CDA in Noordenveld is klein en blijft klein.’