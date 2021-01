Noordenveldse kinderen duiken in boeken

NOORDENVELD – Elf vrijwilligers van het Hoera! Project in Noordenveld hebben in de kerstvakantie niet stilgezeten en hebben samen met kinderen op afstand thuis gelezen, of met videobellen of wandelend of in de auto. 350 kinderen kregen het Hoera-Winterblad mee naar huis met mopjes, gedichten en toneelleesverhalen. Drie kinderen, Lisa, Bjorn en Mazen lieten op de radio horen hoe je dat doet: samen een toneelleesverhaal lezen. Andere kinderen deden dat ook in de vakantie met zelfgemaakte geluiden zoals de trap opgaan en een klok die 12 slaat op oudejaarsavond. Nu wordt er een Hoera-wedstrijd georganiseerd. Kinderen tussen de 6 en 9 jaar kiezen een boek dat ze in de kerstvakantie of in januari hebben gelezen. Ze maken hier drie tekeningen over. Ze vertellen dan bij de tekeningen waar het boek over gaat en wat ze er mooi aan vonden. Er zijn drie mooie prijzen en de kinderen die winnen mogen hun filmpje laten zien bij RTV Zulthe. Inzenden voor 31 januari. In samenwerking met de Boekenmarkt zijn er tasjes met zielige boeken die een nieuw thuis zoeken aan deuren gehangen. 20 kinderen hebben twee van die boeken gelezen en laten met hun tekeningen en filmpjes weten welk boek er bij hun thuis een plekje krijgt naast het bed of in hun boekenhoekje.