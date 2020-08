VEENHUIZEN – Het Noordenveldtoernooi wat op zaterdag 22 augustus zou plaatsvinden op de voetbalvelden van VV Veenhuizen, gaat niet door. VV Veenhuizen-voorzitter Kees van der Leest zegt dat het voor zijn club onmogelijk is om maximaal 250 personen te ontvangen en dit aantal te handhaven. In overleg met de gemeente Noordenveld is nu besloten dat het niet doorgaat.