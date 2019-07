NoorderExpo blijft zichzelf opnieuw uitvinden

‘De beurs kent nu een betere mix dan voorheen’

RODEN – Terwijl de Rodermarkt dichterbij sluipt, krijgt ook de Noorderexpo steeds meer elan. Inmiddels staat de huidige ruimte voor de stands al voor driekwart vol, maar ondernemers kunnen zich nog steeds aanmeldingen. ‘Vol is vol’, zegt Kina Bathoorn, die ziet dat de jaarbeurs meer leeft dan ooit tevoren. Dat komt niet in de laatste plaats vanwege de facelift die de jaarbeurs de laatste jaren kreeg. Samen met André Brasse blikt Kina alvast vooruit op de aanstaande Noorderexpo.

‘Met de zomervakantie voor de deur, zijn we nu druk bezig nog een aantal standhouders te werven’, vertelt Kina, hoofdverantwoordelijke voor de standwerving. ‘Je ziet dat vrij veel standhouders wachten tot de laatste snik, maar dan lopen ze het risico te laat te zijn.’ Momenteel is de verdeling ongeveer 50/50 wat betreft de herkomst van de standhouders. ‘We willen nog wat meer ondernemers uit de nabije regio’, vertelt André. ‘Veel bedrijven staan er niet bij stil dat zij ook op de NoorderExpo terecht kunnen. In de regio zijn genoeg leuke bedrijven die zich mooi kunnen presenteren op de NoorderExpo. We zien bijvoorbeeld nooit een fietsenmaker op de beurs. Waarom niet? Elektrische fietsen zijn ontzettend populair en juist op de beurs kan men hun koopwaar aanbieden.’

Kina beaamt dat er voor de lokale ondernemer kansen liggen op de NoorderExpo. ‘Ga maar na. Zo’n beurs is vijf dagen en je maakt veel persoonlijk contact. Dat is heel waardevol en effectiever dan passieve reclame. Stap op de mensen af, maak een praatje en laat zien wat je in huis hebt.’ Aangezien Kina en André al een aantal jaren meelopen bij de jaarbeurs, kunnen ze beginnende standhouders van tips voorzien. ‘Dat doen we geregeld’, zegt Kina. ‘We proberen mensen advies te geven. Voor ons als organisatie is het goed om nauw contact met de standhouders te hebben. Zo weet je wat er leeft en wat er beter kan.’ André vult aan: ‘Dit jaar gaan we op de zaterdag bijvoorbeeld door tot tien uur ’s avonds. Vorig jaar liep de Rodermarktparade wat uit, waardoor mensen iets voor negen uur nog naar de jaarbeurstent kwamen. Deze sloot alweer om negen uur, waardoor veel mensen niet nog even een rondje konden doen. Jammer, vonden de standhouders, bezoekers en wij natuurlijk ook. Dus we gaan op de zaterdag dit jaar weer door tot tien uur. Zo leren wij ieder jaar weer bij.’

Sinds vier jaar vaart men op het jaarbeursterrein een andere koers. Bezoekers vonden tot op vier jaar geleden dat er ‘veel van hetzelfde’ was. Volgens André kwam er een ommekeer, mede door het toevoegen van een tweetal fanatieke dames in de standwerving. ‘Zij zorgden voor een andere elan en er kwam een breder assortiment. Nu staat er een betere mix. Het grootste compliment dat ik ooit kreeg, was van een man die vond dat er ‘teveel voor vrouwen’ was. En dat terwijl vrouwen juist jaren riepen dat het een mannenbeurs was. We zijn op zoek naar de balans en de juiste mix. En dat lukt ons, vind ik zelf, heel aardig.’

De NoorderExpo zit in op meer sfeer. Dat proberen ze te realiseren door het horecagedeelte een boost te geven. ‘Het horecagedeelte wordt een beetje trendy’, begint André. ‘We willen graag dat de Expo in zijn geheel een rustpunt wordt op de Rodermarkt. Waar elders in het dorp de muziek luid staat, kan men tot rust komen in de jaarbeurstent. Met een lekker speciaal biertje of een heerlijke latte macchiato even bijkomen, dat is toch heerlijk?’

De organisatie loopt tot nog toe gesmeerd. ‘We zijn nog bezig met het realiseren van een modeshow’, zegt Kina. ‘Verder loopt de standwerving. Met Jan Eissens en William Finkers hebben we twee nieuwe toppers in huis. Daarnaast geven we de bedrijven ruimschoots kans om hun stand naar eigen wensen in te richten. Men kan kiezen voor vrije standruimte, vrije marktplaatsen en tenten van vijf bij vijf meter. Die tenten komen voor de Expo te staan, waardoor buiten een soort ‘tentenkampsfeer’ ontstaat. Dat geeft meer het idee van een festival, dan van een beurs.’

De komende weken zal de organisatie druk bezig zijn met de inrichting van de beurs. ‘Dat is misschien wel het leukste onderdeel’, concluderen Kina en André. ‘De beurs moet gezellig en goed zichtbaar zijn. Men moet kunnen zien waar ze lopen en er moet enige structuur in zitten.’

Jeugd betrekken

De NoorderExpo is vaak een aangelegenheid waar ‘de jeugd’ niet echt warm voor lijkt te draaien. Dat is zonde, meent André. ‘We willen juist de jongeren wat meer bij de jaarbeurs betrekken. Veel jeugd komt er niet en dat is eigenlijk best zonde. Mijn schoondochter van twintig nam vorig jaar een kijkje en was helemaal verrast. “Goh, wat is het hier leuk”, zei ze. En dat klopt ook. We hebben allerlei leuke stands, genoeg te beleven. Maar men moet even de drempel over. Mede hiervoor hebben we Manon Broersma (Miss Noord 2015, red.) ingezet. Door middel van vlogs en updates, moet zij laten zien wat er allemaal te doen is. Ik ben ervan overtuigd dat dit een goede zet is.’

Boerenrock in plaats van missverkiezing

Waar voorgaande jaren de vrijdagavond in het teken van de Miss Noordverkiezing stond, zal dit jaar Boerenrock de klok slaan. Op de afschaffing van de missverkiezing kwam veel reactie waarvan de meesten positief, al waren er ook mensen die het besluit betreurden. André legt het besluit nog één keer uit. ‘Vroeger waren er minder commerciële missverkiezingen. Tegenwoordig schieten ze uit de grond. Missen komen steeds vaker elders uit het land, waardoor de lokale binding verdwijnt. Ga maar na: de laatste miss uit de regio was Manon in 2015. Daarnaast kwamen sommige missen niet opdagen of belden ze af. Er kwamen ook minder mensen op de missverkiezing af. Het is een optelsom, die ons ertoe heeft doen besluiten te stoppen met de missverkiezing.’ Voor vervangend entertainment is uiteraard gezorgd. ‘Boerenrock. Dat is een kleine knipoog naar het ontstaan van de jaarbeurs. Deze ontstond namelijk als landbouwbeurs. Met Boerenrock trek je ander publiek, meer uit de regio ook.’

Goed doel

Net als voorgaande jaren, is er weer een goed doel aan de Expo verbonden. Dit jaar is dat ‘ReShare’. Men kan kleding inbrengen voor het Leger des Heils. Meer over dit goede doel wordt binnenkort bekend gemaakt.