Norg en omstreken loopt uit voor Norgermarkt

NORG – Afgelopen zaterdag vond de vierde Norgermarkt van het jaar plaats. Traditiegetrouw hoort hierbij uiteraard ook de paardenmarkt. Waar de aanvoer van paarden en pony’s de afgelopen jaren tegenviel, was dat deze editie absoluut niet het geval. Vele paarden en pony’s streken neer in het centrum van Norg. Naast de paarden en pony’s was er tevens een vlomarkt, waarbij vele hebbedingetjes gekocht konden worden. Bovendien was er de gehele dag livemuziek en konden de vele bezoekers een drankje nuttigen op één van de terrassen in het centrum. De organisatie van de Norgermarkt kan, met de vele paarden en geweldige weersomstandigheden, terugkijken op een geslaagde en drukbezochte editie. Met ponyrijden en een springkussen voor de kinderen, werd ook de jongste jeugd bediend. Een fantastische dag in het centrum van Norg.