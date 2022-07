Norg hard op weg om hèt follydorp van Nederland te worden

Wandelroute langs zeventien ‘nutteloze bouwwerken’ in prachtige Drentse natuur

NORG – Na drie voorgaande edities, die elk jaar meer belangstelling trokken, staat Folly Art Norg in 2022 definitief op de evenementenkaart van Nederland. De vierde keer vindt dit jaar van 31 juli tot en met 28 augustus plaats. Als bezoeker bekijk je zeventien bijzondere bouwsels die op prachtige locaties in de natuur zijn te vinden. Verspreid over een route van zeven kilometer rond het mooie Drentse brink- en esdorp Norg. Verdeeld over 28 dagen worden weer duizenden bezoekers verwacht.

Elke vijfhonderd meter is er een moment van verwondering, verrassing of verbazing. Een zacht ‘wow’ uitlokkend of een glimlach veroorzakend, en uitnodigend om met je mede-wandelaars in gesprek te gaan. Over het nutteloze bouwsel zelf of de plek die het in de Norger natuur heeft gekregen.

Folly Art Norg is geschikt voor alle leeftijden; het is een verrassend vier weken durend evenement dat voor het vierde jaar in en rondom Norg is te bekijken. Het is een wandeling langs bouwsels, die met opzet geen functie hebben. In de woorden van de organisatie – Stichting Amonet – is het “een cross-over tussen bouwkunst, architectuur, design, vakmanschap, kunst in de openbare ruimte en land art.” Wil je zelf ervaren wat een folly is, dan is langskomen zeer zeker de moeite waard.

Met het organiseren van Folly Art Norg willen de organisatoren ook bereiken dat bezoekers “Genieten van de prachtige natuur rond Norg en ondertussen kennismaken met het begrip folly. We willen dat er steeds meer liefhebbers zullen komen van de vreemde, bijzondere, dwaze bouwwerken die folly’s vaak zijn. En dat Norg, hét follydorp van Nederland zal worden.”

Met één routeboekje kun je met het hele gezin een ‘dwaaswandeling’ maken. Zeer geschikt voor jonge kinderen, een leuke date of een wandeling met de hond. Het routeboekje is voor 10 euro verkrijgbaar tijdens de openingsuren van de kassa op Kunsterf Norg, maar je kunt de folly’s natuurlijk op elk moment van de dag bekijken. Dus ook bij zonsopkomst en zonsondergang, gedurende zeven dagen per week.

Juryprijs en publieksprijs

De geselecteerde deelnemers bouwen – in de week voorafgaand aan het festival – zelf hun folly, op een plek die de organisatie aanwijst. Gemaakt van verschillende materialen als hout, metaal of een combinatie daarvan. Er is voor de geselecteerde deelnemers een materiaalbudget van vijfhonderd euro beschikbaar. Een jury beoordeelt de folly’s en wijst aan de hand van vastgestelde criteria een winnaar aan, die op de slotdag van het evenement € 5.000,- in ontvangst mag nemen. Bezoekers kunnen stemmen voor een publiekswinnaar. De jury van 2022 bestaat uit: Haiko Meijer (Onix architecten), GertJan Mulder (Beeldend kunstenaar, oud docent scenografie Minerva), Rannilt Pol (Drents Museum, curator hedendaagse kunst) en Mathijs Dijkstra (Laos landschapsarchitecten).

Zo’n honderd mensen schreven zich begin dit jaar in voor de vierde editie van Folly Art Norg, afkomstig van plaatsen uit heel Nederland. Daarvan werden dertig geselecteerd en bleven er uiteindelijk zeventien deelnemers over die daadwerkelijk hun ontwerp gaan bouwen. Onder de deelnemers zijn steevast enkele architecten te vinden die kunststukjes willen maken, maar ook de andere deelnemers vinden het een uitdaging om een aansprekend object in het landschap neer te zetten.

Er is tijdens Folly Art Norg op het festivalterrein een gezellige bar en een terras. Uit de evaluatie van vorig jaar bleek dat er behoefte was aan een lekker hapje op het festivalterrein en daar is de organisatie op in gesprongen. In het weekend zijn er voor het eerst een aantal foodtrucks.

Folly Art Norg begint zondag 31 juli om 11.00 uur met de officiële opening en duurt daarna tot en met zondag 28 augustus. De kassa is dagelijks open van 10.00 – 17.00 uur. Het vertrekpunt is Kunsterf Norg, Brinkstraat 1, 9331 JE, Norg. Op dit terrein zijn enkele folly’s uit voorgaande jaren te bewonderen en is ook de folly ‘Picknick in Zeeland’ van Albert Geertjes te zien als een voorproefje van de 2022-route. Zie ook www.follyartnorg.nl