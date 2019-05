Norg kent deze zomer een Buurtcamping

NORG – Kleinschalig en op een unieke locatie. Buurtcamping Norg is een feit. Kunsterf Norg aan de Brinkstraat heeft haar achtertuin beschikbaar gesteld voor een buurtcamping van 5 tot en met 7 juli.

De buurtcamping richt zich vooral op inwoners uit Norg en directe omgeving die niet echt op vakantie kunnen maar daar wel zin aan hebben. Beweegdorp Norg staat borg voor de organisatie en wordt daarbij geholpen door Welzijn in Noordenveld, de Boerenbusiness Club, Kunsterf Norg, de Brinkhof en vrijwilligers. Afien Baving is projectleider van Beweegdorp. ‘Ik heb er ontzettend veel zin in. De Buurtcamping kent een landelijk aansturing en wil mensen uit de buurt bijeen brengen voor ontmoetingen om zo bij te dragen aan een beter buurt- en dorpsgevoel. De eerste aanmelding is alvast binnen. Geef je snel op, want we kunnen maar een beperkt aantal tenten plaatsen. We willen de Buurtcamping kleinschalig houden.’

Zoals het hoort op een goede camping komt er ook een mooi animatieprogramma. ‘We gaan fietsen langs boerenbedrijven, hebben een BBQ, kampvuur, workshops en meer. Je hoeft niet mee te doen, maar het kan wel,’ laat Afien Baving weten. De kosten voor deze minivakantie bedragen € 25 per tent en € 25 per persoon. Kinderen tot 12 jaar, vrijwilligers en mensen met een kleine beurs kamperen gratis. Er komen geen verdere kosten bij, ook voor eten en dergelijke wordt verzorgd. Aanmelden via afien@debuurtcamping.nl of even bellen met 06 37430610. ‘Het wordt een weekend om te genieten, te ontmoeten, actief te zijn en dat met lekker eten en drinken,’ zegt Afien Baving.

Op de foto: Jan Pluis namens Kunsterf Norg, Afien Baving vanuit Beweegdorp Norg, Bob Hulshof Welzijn in Noordenveld en Erik Kroeze als vrijwilliger.