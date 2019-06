Norg loopt uit voor Avond4Daagse

NORG – Vier prachtige routes, ruim 350 enthousiaste deelnemers en perfecte weersomstandigheden: dat is de Avond4Daagse Norg in een notendop. Op dinsdag ging de zon net op tijd schijnen en vertrok men onder begeleiding van de Vooruitgang. De brandweer zorgde voor een leuke afsluiter op de woensdagavond, de kids stonden in lange rijen te wachten tot ze zelf een brandje mochten blussen. De enige bui viel deze week op donderdag, maar het leed was snel geleden vanwege het ijsje dat alle kids kregen bij terugkomst. Het was op deze dag ook ontzettend druk op de korte route van drie kilometer, waar ook veel bewoners van de Wiekslag en de Omloop aan deelnamen. De laatste avond was het feest. Iedereen mocht verkleed komen en dat hadden ook een heleboel kinderen gedaan. Bloemen, snoep, een dj en een mooie medaille om de nek; wat een gezellige afsluiting! De organisatie, in handen van Welzijn in Noordenveld en Beweegdorp Norg, kijkt erg tevreden terug op de afgelopen week.