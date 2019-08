Norg maakt zich op voor prachtig paardenweekend

In the sportlight – Eventing Norg

NORG – Komend weekend staat Eventing Norg (voorheen SGW Norg) op het programma. Een heel weekend lang staat het dorp in het teken van de paardensport. De cross timmert aan de weg en de ambities reiken ver. Als het aan de organisatie ligt, vindt volgend jaar het Nederlands Kampioenschap plaats in Noord-Drenthe. Om de Nationale Bond te kunnen overtuigen, moet er dit weekend een op en top spektakel staan. De Krant blikt vast vooruit.

Momenteel zijn het nog de Noordelijke Kampioenschappen SGW. Met meer dan driehonderd combinaties, komen de liefhebbers er aan hun trekken. Zaterdag en zondag vindt dit alles plaats tussen 8:00 en 17:00 uur en toegang is beide dagen gratis.

De organisatie van Eventing Norg ligt in handen van Jan Siegers, die ook verantwoordelijk is voor de parcoursbouw. Negen jaar geleden pakte hij de handschoen op om van de SGW Cross in Norg een groter evenement te maken. Dat lukte en inmiddels zitten er zes man in de organisatie. ‘Iedereen neemt een apart deel voor zijn rekening’, vertelde Siegers hier eerder over. Het bouwen van een parcours, begint bij een schets. ‘Wanneer je alles hebt uitgedacht, ga je aan de slag. De organisatie van de cross in Norg begint in januari. Dat is ook wel nodig als je het goed wil doen.’

Er gaat dus veel werk in een cross zitten. ‘Een grote stimulans zijn de tevreden deelnemers. We krijgen vaan complimenten en dat geeft voldoening. Er komt ook wat bij te komen. Ga maar na dat wij iedere dag zo’n 120 vrijwilligers nodig hebben.’ Om de deelnemers ieder jaar tevreden te houden, luistert de organisatie goed naar de feedback die ze ontvangen. ‘Als wij bijvoorbeeld merken dat sommige onderdelen van de cross heel moeilijk zijn gebleken, dan passen wij dat aan. De cross vindt in het laatste weekend van augustus plaats, maar wij zijn tot en met september nog bezig met de evaluatie hiervan.’

De cross wordt dus steeds bekender en professioneler. Al doende leert men, zo blijkt. Sinds vijf jaar mag men in Norg de Noord-Nederlandse Kampioenschappen houden. En dat terwijl die eer voorheen aan Westerbork te beurt viel. Als het aan de organisatie ligt organiseert zij volgend jaar dus zelfs de nationale kampioenschappen. Bij de cross van aankomend weekend zullen bobo’s uit het hele land met een kritisch oog de cross volgen. Zij beslissen dan ook uiteindelijk of Norg volgend jaar het NK mag organiseren. ‘De afgelopen twee jaar vind ik dat we een beetje afgescheept zijn’, aldus Jan Siegers. ‘Zo hadden ze vorig jaar kritiek op het feit dat de dressuur bezig was bij de manege, terwijl ook de cross nog niet afgelopen was. Daarom gaan wij vanaf volgend jaar het dressuur op de Brinkhofweide laten plaatsvinden. We komen tegemoet aan hun eisen, zodat wij hopelijk volgend jaar het NK mogen organiseren. En als dat niet lukt? Tuurlijk, dan zal dat teleurstellend zijn. Maar als we de goede uitstraling hebben, dan zou het zo kunnen. Er zijn nog maar drie echt serieuze crossen in het noorden, en wij springen er bovenuit. Maar we merken wel dat het onder druk staat. Je moet toch gekken hebben zoals ik om het draaiende te houden. Gelukkig weten wij die nog steeds aan onze cross te verbinden. Dat het al jaren zo goed gaat, is te danken aan de vele vrijwilligers.’

Er is kortom genoeg reden voor de paardenliefhebber om aankomend weekend een kijkje te nemen bij de achtste editie van Eventing Norg. Om 8:00 uur start men met dressuur. Vanaf 10:30 uur start het springen en om 11:00 uur start de cross country. Dat schema is voor beide dagen hetzelfde. Kijk voor meer informatie op www.psvnorg.nl.

Wat: Eventing Norg

Wanneer: zaterdag 24 en zondag 25 augustus

Hoe laat: van 8:00 tot 17:00 uur

Informatie: www.psvnorg.nl.