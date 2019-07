Norg voor tiende keer startplaats Fiets4Daagse

NORG – Volgende week start op dinsdag 16 juli de Drentse Fiets4Daagse. Norg is 1 van de startplaatsen en dat al voor het tiende jaar op rij. Dat mag je dan ook beslist feestelijk beginnen met burgemeester Klaas Smid die dinsdag bij de aftrap aanwezig is. In de Brinkhof is alle dagen een videopresentatie te zien van 10 jaar Norg als startplaats. Wie mee wil fietsen kan dat alle 4 de dagen doen, maar ook 1 of 2 dagen is prima. Vertrek punt is altijd de Brinkhof, daar kunnen ook de fietsen blijven staan, overdekt en bewaakt en voorzien van oplaadpunten.

‘Boeren, burgers en buitenlui’, dat is het thema van dit jaar. Onderweg kun je kennis maken met boerenbedrijven en fraaie buitenplaatsen, zoals de Coendersborg in Nuis en Nienoord in Leek. Voorzitter van de Norger Fiets4Daagse is Roelf Akker. ‘We verwachten ook dit jaar weer 1000 tot 1100 fietsers. Elk jaar zit ervoor wat betreft deelname nog steeds een groeiende lijn in. De voorinschrijvingen gaan al goed. Dit jaar al 25% meer dan vorige jaren.’

Er is in Norg keuze uit een drietal routes. De 4Kidsroute, die maximaal 30 kilometer is, en voor de toerfietsers zijn er 2 afstanden en wel de 40 of 60 kilometer. Inschrijven kan elke dag van 8.00 tot 10.30 uur. Op maandag kan er ook al worden ingeschreven en wel van 12.00 tot 18.00 uur. Op dinsdag 16 juli gaat de route richting Leek, de dag daarop naar Veenhuizen, op 18 juli richting Smilde en de laatste dag naar Eelde en Vries. Roelf Akker: ‘Elke dag zijn er volop activiteiten, vooral bij de 4Kidsroute hebben we veel bedacht. Hulp hierbij hebben we gekregen van Afien Baving van Beweegdorp Norg. Het maakt ook dat de stempelposten dit jaar veel meer kunnen worden gezien als beleefposten. Zowel tijdens de fietsroutes als na afloop op de Norger brinken is van alles te doen. Op woensdagochtend hebben we een gezamenlijk ontbijt. Daarbij komen ook de wethouders van Noordenveld aanschuiven.’

Het bestuur bestaat uit Roelf Akker, Michel van Kruchten, Jan Koops, Hendrikus Been, Henk Holt, Jaap Lommert en Wim Strijland. Hillian Strijland verzorgt de pr. Het bijzondere van Norg is dat er elk jaar gekozen wordt voor andere routes. ‘En weet je wat mooi is aan Norg’, laat Roelf Akker weten. ‘Je fietst de Brinkhof voorbij en je zit in de natuur. Waar je bijvoorbeeld in Assen steeds een stuk door de stad moet, heb je hier in ons dorp het voordeel dat je elke kant op kan en meteen in het groen fietst. Kijk vooral ook op de website voor routes, tijden, aanmelding en activiteiten’.

Op de foto: Wim Strijland, Roelf Akker, Michel van Kruchten en Hillian Strijland.