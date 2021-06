Norger jeugd kan sporten en chillen

NORG – Een aantal lokale sportverenigingen heeft de handen ineengeslagen voor de jeugd van twaalf tot en met zeventien jaar. ‘We horen vaak dat jongeren te weinig bewegen en dat er te weinig voor ze georganiseerd wordt. Samen met Roelof Smilda van de Norger Tennis Vereniging en Eric Lowes van de Survivalclub heeft Beweegdorp Norg een plan bedacht voor de jeugd van twaalf tot en met zeventien jaar,’ zegt Afien Baving, projectleider van Beweegdorp Norg.

‘Ons idee is om eens per drie weken op vrijdagavond van 19.30 tot 22.00 uur bij elkaar te komen. We gaan dan samen sporten en daarna is er muziek, als het kan met een vuurkorf, een hapje, een drankje en tijd om te chillen. Dit doen we bijvoorbeeld op het sportveld, in de sporthal of in het Molenduinbad.’

In de maand juni gaat de activiteit twee keer van start om te kijken of er voldoende belangstelling is. Afgelopen vrijdag werd er al enthousiast getennist en op vrijdag 25 juni kunnen jongeren in Norg met elkaar sporten bij de Survivalclub. Jannes Siegers, sportinstructeur van Beweegdorp Norg, is altijd aanwezig om de jeugd te begeleiden. Deelname kost vijf euro per keer, inclusief een hapje en een drankje na afloop. Aanmelden kan door een appje te sturen naar 06-57133765.