Norgers niet blij met Stuifduinenplan

‘We hebben hier al een overvloed aan recreatiewoningen’

NORG – De plannen van projectontwikkelaar Heijmans, Camping de Norgerberg en de gemeente Noordenveld om luxe vakantiewoningen te realiseren ten noorden van het Molenduinbad in Norg, zorgen voor veel kritiek van omwonenden. Zij stellen dat de inwoners van Norg niet op de plannen zitten te wachten en dat slechts de initiatiefnemers er beter van worden. Op 21 mei tekenden de drie betrokkenen een intentieverklaring, die als ‘Stuifduinenplan’ door het leven gaat.

Eén van de criticasters van het plan is Harry Koops, woonachtig aan de Ordel (nabij het gebied waar men de vakantiehuizen wil bouwen). ‘We hebben hier al een overvloed aan recreatiewoningen’, stelt hij. ‘Straks is het gebied van halverwege de Eenerstraat tot aan Langelo één groot vakantiepark. Heijmans schotelt het plan voor als een idee voor en door inwoners, maar uiteindelijk zitten de inwoners van Norg er helemaal niet op te wachten.’ Dit bleek onder andere uit de laatste informatiedag over dit plan. Deze werd op 7 mei jongstleden gehouden. Volgens aanwezigen bestond de informatiedag vooral uit bezwaren vanuit de inwoners. Tot hun verbazing vernamen zij later via de media dat men toch onderzoek gaat doen naar het ‘Stuifduinenplan’.

‘Onverstandig’, meent Koops. ‘Midden jaren 90 waren er al plannen om het gebied Molenduin te ontwikkelen, maar dat ging vanwege de vele bezwaarschriften niet door. Er zou ook nog een tijdje sprake zijn dat Zorggroep er appartementen zou realiseren, maar zij stapten er snel uit toen zij vernamen hoeveel bezwaar hierop was.’ Daarbij noemt Koops het zonde van een prachtig natuurgebied.

Ook Albert Nieuwenhuis is niet blij met de huidige gang van zaken. ‘Op de bijeenkomst van 7 mei was er vanuit de bevolking veel weerstand op de plannen. We kregen ter plekke te horen wat de plannen zijn. Even later lees ik dan in de media dat er sprake zou zijn van participatie. Dat klopt niet, we zijn slechts geïnformeerd over de plannen van de Norgerberg en Heijmans.’ Nieuwenhuis is bang dat van het één het ander komt. ‘Je gaat er iets bouwen en dat wordt vervolgens gekocht. Wellicht wordt het dan ook permanent bewoond. En misschien wordt er zelfs nog uitgebreid richting de ijsbaan.’ Liever ziet hij dat er onderzoek wordt gedaan naar de huidige kwaliteit van vakantieparken. ‘Ongeveer de helft presteert ondermaats. Zorg eerst dat al die parken op orde zijn en kijk dan eens naar uitbreiden. Deze plannen zijn niet in het belang van de inwoners van Norg, maar slechts van Heijmans en de Norgerberg. Dat is hun goed recht overigens, maar de Norgers hebben hier niets aan.’

De kritiek van vele Norgers is niet mals, maar wethouder Henk Kosters benadrukt dat er nog niets besloten is. ‘Je moet de intentieverklaring zien als het begin van een onderzoek naar de mogelijkheden. Daarbij kijken we uiteraard ook naar het draagvlak. Zelf was ik niet aanwezig bij de laatste bijeenkomst over de stand van zaken, maar ik begreep dat er nogal wat bezwaar is. Daar moeten wij zeker rekening mee houden.’ Ondertussen begrijpt de wethouder de ambitie van Heijmans en de Norgerberg. ‘Voor de Norgerberg is dit een kans om een ander type woning te laten bouwen, als degenen die er al staan. Maar we zitten nog in de onderzoekende fase. We gaan eerst kijken wat er te realiseren valt. Gesprekken met belanghebbenden zullen zeker plaatsvinden.’