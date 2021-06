NOS neemt podcast op bij de Springplank

LEEK – Het is zomer, de zon schijnt en dat betekent dat het weer tijd is om de meren, stranden en plassen op te zoeken. Aanleiding voor het NOS Jeugdjournaal om een podcast op te nemen over zwemmen in buitenwater. Voor de opnames komt presentator Bart Tuinman speciaal naar Leek, waar hij leerlingen van GBS De Springplank interviewt. De Ongenode Gast aarzelt geen moment en springt in haar grijze bolide om verslag te doen.

Bij aankomst in Leek treft de Ongenode Gast uitgestorven gangen aan. Op het plein spelen enkele kleuters, maar nergens is een verslaggever van de NOS te bekennen en ook het directiekantoor is verlaten. Vertwijfeld kijkt de Ongenode Gast om zich heen. Waar is iedereen? Gelukkig komt op dat moment directeur Gea Boersema al telefonerend de school binnenlopen. Zij onderbreekt haar gesprek om de Ongenode Gast welkom te heten en de weg te wijzen. Inmiddels is ook docente Annette Sloots aangekomen, die meeloopt naar het lokaal van groep 8. Daar vinden de opnames van de podcast plaats, terwijl de andere leerlingen elders in de school oefenen voor de afscheidsmusical. Een groot zwart plakkaat met de tekst ‘Niet storen!’ moet eventuele pottenkijkers afschrikken.

Zo zachtjes mogelijk sluipt de Ongenode Gast het lokaal binnen. Daar is het interview met Corné al in volle gang. Hij vertelt net zijn goede nieuws, waarmee de jeugdjournaalpodcast altijd wordt afgesloten: ‘Wij hebben een nieuwe hond gekregen en ze is heel lief.’ Het is alleen wel jammer dat de hond niet mee mag op vakantie naar Epe. Dan is het interview al afgelopen en is het tijd om de volgende op te halen.

‘We zijn pas net begonnen met de podcast,’ vertelt Tuinman. ‘Maar ik ben verbaasd dat het heel goed gaat. Er komen heel veel reacties binnen. Het leuke is ook dat kinderen vaak heel eerlijk zijn, doordat het veiliger is met alleen geluid.’ Tuinman kwam bij De Springplank terecht, doordat hij zag dat een tijdje geleden een item van het Jeugdjournaal hier niet doorging. ‘We proberen onderwerpen te verspreiden door het land. De Randstad is al zo vaak in beeld, daarom gaan we vaak verder weg voor items die we kunnen plannen.’

Dan komt Eva binnen. ‘Ik heb vorig jaar wel afgesproken met vrienden om in het meer te gaan zwemmen,’ vertelt zij aan presentator Tuinman. Zwemmen in kanalen of sloten doet zij echter niet, want dat vindt zij toch wel een beetje vies. Dan moet Tuinman het interview even onderbreken, want de geheugenkaart van zijn microfoon is vol. ‘Sorry, het is een beetje een drukke dag,’ zegt hij. ‘Ik moest vanochtend ook ineens presenteren, daardoor was ik nu ook wat later dan eigenlijk de bedoeling. Het is ook nog een beetje wennen om de podcast op te nemen, want normaal heb ik altijd een cameraman mee.’ Gelukkig zijn de technische problemen snel opgelost en kunnen de interviews weer verder.

Nadine is de volgende die aan de beurt is. Zij was al eens eerder te zien in het Jeugdjournaal, vertelt zij: ‘In het zwembad in Leek werd een jongetje gered en daar was ik bij.’ Om heel eerlijk te zijn vind zij natuurzwemmen best spannend: ‘Ik ben bang voor vissen, maar als ik eenmaal in het water ben is het vaak wel goed.’ Veel hoeft zij overigens niet meer in buitenwater te zwemmen, want haar goede nieuws is dat zij sinds kort een eigen zwembad in de tuin heeft. ‘Mijn ouders vinden het bad eigenlijk te groot, maar van mij mag het nog wel veel groter. Het is wel chill.’

Als Wouter binnenkomt voor zijn interview met Bart Tuinman, maakt juf Willemien Sikkema van groep 8 snel even een foto. ‘Wouter wilde eerst niet,’ vertelt Sikkema later, ‘maar omdat hij nu niet op beeld hoefde was de drempel wat lager.’ Op de gang proberen Nynke, Senna en Ninthe een glimp op te vangen van de opnames. Zij wilden ook wel geïnterviewd worden, maar helaas voor hen viel de keuze op hun klasgenootjes. ‘Ik ben ook al twee keer in het Jeugdjournaal geweest,’ zegt Ninthe. ‘Één keer in de kinderpersconferentie met Rutte en De Jonge. Dat was tof, toen zat ik in het hoogste hotel in Den Haag.’ De meiden wilden graag in de podcast omdat ze het leuk zouden vinden om zichzelf terug te horen. Dat het Jeugdjournaal hun school heeft uitgekozen, vinden zij best speciaal. ‘Er kijken heel veel kinderen naar. Op school kijken w ook elke middag,’ zegt Senna. ‘Het Jeugdjournaal zou ook al twee keer eerder komen, maar dat ging toen niet door,’ vertelt Nynke. ‘Dus het is wel leuk dat ze er nu wel zijn.’

Denise is de laatste leerling die wordt geïnterviewd door Bart. Zij zwemt in de zomer vaak bij Lettelbert, maar gaat deze zomer ook op haar nieuwe elektrische fiets naar Groningen. ‘Ik ga straks namelijk naar de middelbare school en kijk er naar uit om daar naartoe te fietsen met mijn vrienden.’

Het goede nieuws is natuurlijk ook dat de leerlingen van De Springplank zichzelf nu kunnen terugluisteren in de podcast van het NOS Jeugdjournaal, die vanaf 3 juli te vinden is via de website: https://www.zapp.nl/programmas/nos-jeugdjournaal-podcast.