Notaris Bert Rijks in Zorgcafé

NORG – In het Zorgcafé in Norg is op maandag 6 februari een bijeenkomst waar notaris Bert Rijks uit Roden ingaat op de vraag ‘Wat en hoe te regelen, als ik het later zelf niet meer kan’. Het gaat hierbij vooral om de juridische aspecten die bij het regelen van bijvoorbeeld een volmacht bij een levenstestament om de hoek komen kijken.

‘Een volmacht wordt vaak alleen met dementie in verband gebracht, maar is veel breder. Bij zowel een lichamelijke – als verstandelijke beperking kan een levenstestament met een volmacht aan de orde komen. Ik geef informatie in het Zorgcafé dat een algemeen beeld schets van waar je tegen aan loopt als je zelf later de zaken niet meer kunt regelen. De informatie is ook bedoeld om drempels weg te nemen, die er eigenlijk niet hoeven te zijn,’ zegt Bert Rijks.

Na de lezing van de notaris is er volop ruimte om in gesprek te gaan en vragen te stellen. Belangstellenden zijn welkom, opgave vooraf is niet nodig. Iedereen is van harte welkom. Het Zorgcafé Norg is een samenwerking tussen dag beleving Groenzorg Norg en Welzijn in Noordenveld.

Op maandag 6 februari wordt de avond gehouden in de locatie van Groenzorg aan de Eenerstraat 65 in Norg. Inloop vanaf 19.00 uur en aanvang 19.30. Rondom 20.45 uur wordt de bijeenkomst afgesloten. Vervoersproblemen worden opgelost. Er is geen opgave vooraf nodig, een kop koffie wordt aangeboden. Informatie bij WiN Servicebureau 050 3176500.