Nu ook AED bij Wapen van Drenthe

RODEN – In het Wapen van Drenthe hangt sinds donderdag een AED. De defibrillator is er gekomen op initiatief van Bart de Vries van het Wapen van Drenthe en van buurman Bert van der Veen van De Fiets. Onlangs hebben de twee ondernemers en een aantal medewerkers van de bedrijven opnieuw de Bedrijfshulpverleningscursus (BHV) gevolgd. De Vries liep al langere tijd rond met plannen om het kostbare apparaat aan te schaffen. Buurman Bert ging er in mee. ‘Eigenlijk hopen we nog op een potje van de gemeente. Hij hangt nu binnen, in de gang, zodat hotelgasten er ook bij kunnen. Het liefst zouden we hem buiten aan de muur zien. Maar daarvoor moet er een verwarmde, hufterproof kast aangeschaft worden. Dat is behoorlijk duur. Daarom hopen we op een bijdrage van de gemeente’, zegt Bart die opgelucht is dat het apparaat er eindelijk hangt. ‘Het is gelukkig altijd goed gegaan, maar er zou maar iemand tegen de vlakte vallen met een hartstilstand en je hebt geen AED. Dat zou ik mezelf nooit vergeven.’ Kim Carras, ook werkzaam bij De Fiets heeft de cursus ook gevolgd. Zij is één van de mensen die wordt opgeroepen als er een melding is voor hulpverlening met een AED.