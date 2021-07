Nu ook voor de allerkleinsten watervertier in Zomerbad Peize

PEIZE – Op zaterdag 3 juli om 13.00 uur verricht David Wassenaar met genodigden de officiële opening van het spray-park voor de allerkleinsten in het Zomerpark Peize. David is vanaf de start betrokken geweest bij de gehele renovatie en de transitie naar een volledig energieneutraal zwembad.

De wens om weer een pierenbad aan te leggen stond nog steeds hoog op het verlanglijstje van het bestuur van het zwembad. Door de tomeloze inzet van de vrijwilligers is dit nu een feit en kan het spray-park in gebruik worden genomen.

Om de opening feestelijk in te luiden is het gehele weekend een reusachtige waterbaan in het grote bad aanwezig. Op zaterdag is de entree vanaf 13.00 uur gratis. Kinderen tot twaalf jaar ontvangen op deze dag een gratis ijsje en ouders krijgen gratis koffie of thee.