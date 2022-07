Nynke Homan (13) uit Tolbert één van de jongste deelnemers Nijmeegse Vierdaagse

TOLBERT – De Nijmeegse Vierdaagse is dé uitdaging voor elke bedreven wandelaar. Ook de dertienjarige Nynke Homan trekt dit jaar de wandelschoenen aan om het avontuur aan te gaan. Zij loopt samen met het Vteam en haar oma. Ze zal dit jaar een van de jongste deelnemers zijn en vertelt vol enthousiasme waarom ze mee gaat lopen.

‘Nynke loopt samen met het Vteam,’ vertelt moeder Agnes Homan. ‘Het VTeam is de kinderafdeling van het VFonds. Dit fonds zet zich in voor zaken met betrekking tot geschiedenis en veteranen.’ Nynke vindt dit ook belangrijke onderwerpen. ‘Het VTeam vraagt aandacht voor vriendschap, vrede en vrijheid. Dat vind ik een goede zaak. Mijn vader is namelijk ook militair. In sommige landen hebben mensen geen vrijheid of vrede, met deze wandeltocht wil ik daar bij stilstaan. Mijn oma loopt ook al jaren de Vierdaagse en die heeft me een beetje aangestoken. We lopen vaak samen routes en nemen daar dan een hotelletje bij. Wandelen is ook gewoon superleuk. Je hebt wat tijd voor jezelf en je kan je hoofd helemaal leeg maken.’

Behalve dat Nynke met haar oma gaat lopen, loopt ze ook samen met andere kinderen van het VTeam. ‘Het is grote groep, ik kijk er echt naar uit om samen met hen te wandelen. Ik ken er al een paar kinderen van, maar ben zelf de enige deelnemer uit het Noorden.’ De voorbereidingen zijn momenteel in volle gang, want 19 juli is de grote dag al. ‘Ik heb al meerdere wandeltochten gelopen met het team, maar loop ook veel routes bij ons in de buurt. Ik loop vooral graag met de hond. De Vierdaagse zijn routes van 30 kilometer per dag. Ik heb aan het begin van het jaar alvast goede schoenen gekocht en heb deze al flink ingelopen. Mijn oma en moeder spreken uit ervaring wanneer ze vertellen dat je anders grote blaren op kan lopen. Ik kan niet wachten tot de tochten beginnen.’ Moeder Agnes is ook enorm trots. ‘Jammer genoeg kan ik zelf niet meelopen, maar ik ben enorm trots op Nynke. Ik ga haar en haar oma ook zeker steunen bij de rustpunten en haal ze uiteraard binnen bij de finish. Ze zou voor corona ook al eens meedoen. Toen zou ze echt de allerjongste zijn. Ze heeft flink geoefend en ik heb er alle vertrouwen in dat ze dit goed gaat afleggen.’