Obs De Beelen neemt afscheid van meester Bron

TOLBERT- Na 42 jaar onderwijs, waarvan 30 jaar op De Beelen in Tolbert, neemt meester Bron afscheid van de kinderen en collega’s. Meester Bron werd, in een versierde auto, door zijn vriendje Ernie van Sesamstraat van huis opgehaald. De mensen die meester Bron kennen weten dat hij in zijn klaslokaal een hele verzameling Sesamstraat-Berten heeft staan. Zijn volledige naam is Bert Bron, vandaar. Op school wachtte hem een warm welkom door alle kinderen en collega’s. Zij stonden hem buiten op het plein op te wachten met versierde bogen. Gedurende de dag bezocht meester Bron alle groepen en verzamelde hij in iedere groep een bladzijde voor zijn afscheidsboek. In de groepen 6 en 7, waar hij het laatste jaar voor de groep stond, werd hij extra in het zonnetje gezet door de kinderen en ouders. Natuurlijk werd de dag afgesloten met een afscheidsfeestje met de collega’s, familie en oud-directeuren. Dat meester Bron gemist gaat worden op school is wel zeker, maar wij wensen hem toe dat hij enorm mag genieten van een welverdiend pensioen.