OBS de Elsakker begonnen met nieuw Kubusproject

WESTERVELDE – De leerlingen van OBS de Elsakker zijn gestart met een nieuw Kubusproject. Natuurplaats Noordsche Veld is onlangs geopend en liep tegen enkele problemen aan. Zij hebben de kinderen uit groep 1 tot en met 8 gevraagd te helpen. Groep 1/2 zoekt een oplossing voor de loslopende honden (op plekken waar dit niet mag), groep 3/4/5 gaat een laarzenpad ontwerpen en groep 6/7/8 gaat iets ontwerpen waardoor bezoekers informatie krijgen over het (schijn) vliegveld in de Tweede Wereldoorlog, het munitiedepot en het militair oefenterrein met de kogelvangers.