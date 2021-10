WESTERVELDE/NORG – De leerlingen uit groep 1 tot en met 8 werken aan een kubusproject over brand. In het kader daarvan bezochten de kids afgelopen vrijdag de brandweer in Norg. De leerlingen hebben de kazerne en brandweerauto’s van binnen en buiten bekeken en kregen de mogelijkheid om vragen aan de brandweer te stellen. De komende weken gaan de leerlingen de oplossing voor het Kubusproject verder uitwerken en een prototype bouwen.