Obs De Elsakker doet onderzoek naar kruisspinnen

WESTERVELDE – Groep 1 tot en met 8van obs De Elsakker is de afgelopen drie weken met een Kubusproject over spinnen beziggeweest. De kinderen kregen van meneer Van der Pol, werkzaam bij Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), de opdracht om te onderzoeken wat het belang is van spinnen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er veel minder kruisspinnen zijn dan 40 jaar geleden. Dit komt vooral door de klimaatverandering. Kruisspinnen kunnen slecht tegen droogte en hitte. Ook zijn er steeds minder vliegende insecten en dat is nu net hét voedsel van kruisspinnen. Na flink wat onderzoek zijn de kinderen naar Zoo Bizar in Orvelte geweest om hun vragen te stellen aan echte experts. Tenslotte hebben ze een maquette gemaakt en deze hebben ze vandaag gepresenteerd aan de opdrachtgever en de rest van de school!