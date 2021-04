OBS De Elsakker herdenkt bij monument ‘De Fledders’

WESTERVELDE – Op dinsdag legden leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van OBS De Elsakker in Westervelde bloemen bij het oorlogsmonument ‘De Fledders’, dat enkele jaren geleden door de school werd geadopteerd. Ieder jaar herdenken de hoogste groepen hier op of rond 13 april de bevrijding van Norg. De Elsakker vindt het belangrijk om leerlingen bij de herdenking te betrekken, omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Het monument ‘Kamp de Fledders’ is een glasplaat, ingeklemd tussen twee betonnen, gebogen houders op een plateau in de vorm van een davidster. Op de glasplaat is een gedicht te lezen van Jacqueline van der Waals boven een tekst ter herdenking van de 120 Joodse mannen die in 1942 in het nabijgelegen werkkamp verbleven.