OBS de Flint blijft op huidige locatie

NIETAP – OBS de Flint blijft waar het zit. De verwachte nieuwe school komt, ondanks dat er nog sprake leek te zijn van een andere locatie, gewoon weer aan de J.P. Santéeweg te Nietap. Buurtschap Nietap-Terheijl is blij met dat besluit, zo laat voorzitter Koos Strijker weten. ‘Wij zijn hier superpositief over’, zegt hij. ‘We hebben altijd duidelijk uitgesproken dat deze locatie onze voorkeur had. De school staat op een unieke locatie, met het bos dichtbij. Dat bos heeft altijd deel uitgemaakt van de basisschool.’

Over de verkeersveiligheid is vaak wat te doen geweest rondom De Flint. ‘Het is best een veilige locatie. In Nietap ontkom je er niet aan dat de school bij een drukke weg wordt gebouwd en dan is dit waarschijnlijk de beste plek’, stelt Strijker.

‘Wij zijn als buurtschap vooral heel blij dat er nu een beslissing ligt. We hebben daar lang op moeten wachten.’