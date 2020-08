NIEUW-RODEN – De scholen zijn weer begonnen en bij OBS de Poolster is dat niet onopgemerkt voorbij gegaan. Deze maandag opende de school met een heuse dans, onder leiding van Lina Hars van het Fitnesscentrum Roden. Vier verschillende groepen dansten tussen 11 en 12 uur op het plein in Nieuw-Roden, waar het ’s ochtends gelukkig goed vertoeven was. De openingsdans vormde een vrolijke start van wat hopelijk weer een mooi schooljaar mag worden. Bij De Poolster doen ze het!