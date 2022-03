OBS ’t Jonkertje nu eindelijk officieel dorpshuis Jonkersvaart

‘Bijzonder groot verbindend element’

JONKERSVAART – Woensdag werd de sleutel van OBS ’t Jonkertje in Jonkersvaart overgedragen aan stichting Dorpshuis Jonkersvaart. ’t Jonkertje was tot 2018 in gebruik als basisschool en dorpskamer voor Jonkersvaart. Na sluiting van de school maakte de stichting zich er hard voor een echt dorpshuis te realiseren in het voormalige schoolgebouw.

Hilda Keizer, betrokken bij het dorpshuis, vertelt: ‘Toen in 2018 de school sloot, bleef de huiskamerfunctie bestaan. Het zou een ontzettend groot verlies voor het dorp zijn geweest als dat weg zou komen te vallen. Jonkersvaart is geen enorm dorp, maar het is wel uitgestrekt. Je ziet daardoor niet altijd iedereen. Het is belangrijk dat er een plek is waar mensen elkaar tegenkomen. Op die manier kun je het ook opmerken als er iets met iemand is.’

Dorpswethouder Elly Pastoor opende de bijeenkomst. Ze vertelde over de lange weg die is afgelegd. ‘In 2018 kreeg het dorp de school in bruikleen van de toenmalige gemeente Marum. Daarna volgde een lang traject met vergunningen en beschikkingen, toewijzingen van subsidies en uiteindelijk concrete plannen. En nu hebben jullie het dorpshuis eindelijk kunnen kopen. Gelukkig maar, want een dorpshuis is ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid in het dorp. Het verbindende element is groot. Er kan nog een hele kleine kink in de kabel komen, maar die ga ik nu niet noemen.’ Er klinkt gemompel en geschuifel van voeten en Pastoor stelt de aanwezigen meteen gerust: ‘Dat gaat helemaal goedkomen, dat beloof ik.’ Hilda Keizer is enthousiast dat het nu eindelijk allemaal geregeld is. ‘De Corona gooide natuurlijk roet in het eten, maar daardoor hadden we wel de tijd om een nog veel betere fundering te leggen onder onze plannen.’

De stichting Dorpshuis Jonkersvaart kreeg een flinke pot aan subsidie. Zo kreeg de stichting 125.000 euro van het Impulsloket en 150.000 van de provincie Groningen. Bestuurslid Ruben Dijkhuizen legt uit dat dat geld wel nodig is. ‘We hebben het natuurlijk moeten kopen. Dat kon voor de boekwaarde. Maar nu moet het een echt dorpshuis worden. De indeling is al heel fijn op zich, met lokalen en een grote ruimte die als gymzaal en filmzaal kan dienen. Maar er moet natuurlijk een keuken in, een bar, en dat soort dingen. Daarnaast willen we graag verduurzamen.’ Het dorpshuis moet zichzelf ook kunnen bedruipen en dat in een dorp met rond de 340 inwoners. ‘Dat kan door permanente huurders te zoeken voor een aantal ruimtes. En daarbij denken we vooral aan bedrijfjes met een maatschappelijke functie, zoals een kinderdagverblijf, of dagbesteding. Iets in de zorg, een fysiotherapeut, dat soort bedrijven zouden hier prima een ruimte kunnen huren. Dat geeft een vast inkomen voor het dorpshuis en voegt meteen toe aan het dorp.’ Dijkhuizen is overigens niet gealarmeerd door de opmerking van wethouder Pastoor. ‘Ik denk dat ze het over de drankvergunning had,’ fluistert hij. ‘Maar daar maak ik me inderdaad geen zorgen over.’

‘Dit gebouw zit in mijn hart’

Jannes van Rossum was tot 2010 hoofd van OBS ’t Jonkertje. Hij zit niet in de Stichting Dorpshuis Jonkersvaart, maar de school zit in zijn hart. Hij volgt de ontwikkelingen dan ook op de voet. ‘Het doet me heel veel. Ik was er vanaf de opening van de school bij betrokken. Ik zou het vreselijk vinden als het gebouw zou verloederen, ik heb er 28 jaar lang mijn ziel en zaligheid in gelegd. Het voelt nog steeds als mijn gebouw, ik ken elk hoekje. Om de dorpskamer te kunnen realiseren, moest er 80 vierkante meter bij komen, toen de school gebouwd werd. Daar kregen we tijd subsidie voor, maar we moesten ook een gedeelte zelf ophoesten. Ook hebben we zelf dingen aangelegd. Het delen van de school met verenigingen was nooit een probleem. Er was één regel; de school gaat voor. En daar was iedereen het mee eens. De sluiting was onvermijdelijk. Doodzonde, maar onvermijdelijk.’

Erik Geurts, voorzitter van Stichting Dorpshuis Jonkersvaart, zou het dorpshuis het liefst CO2 neutraal willen zien. ‘Dat zal niet meteen gaan, maar we gaan zeker verduurzamen. We hebben laten berekenen dat er op het dak ruimte is voor 200 zonnepanelen. Ik weet niet of die er alle 200 komen, want dat moet betaald worden en het dak moet het maar kunnen dragen. Dat laatste wordt nog berekend. Maar hoe dan ook, er komt een flinke hoeveelheid aan zonnepanelen te liggen.’ Hij laat nog even wat ruimtes zien. ‘Kijk, hier heb je een lokaal met een heel mooi uitzicht op groen. Dat zou je heel goed permanent kunnen verhuren. En daarbuiten zie je ook nog allemaal toestellen staan, zelfs die zijn te gebruiken. En we hebben echt veel parkeerplaats en groot stuk groen rond het dorpshuis. We hopen op permanente huur. Er is zo veel ruimte in de school.’