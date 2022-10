Een familieman en een allemansvriend

LEEK – Hij had neuropathie, een aandoening van de zenuwen in z’n benen. Omdat z’n spieren daardoor niet naar behoren functioneerden gaf lopen hem steeds wat meer problemen. ‘Laten we niet wachten’, zijn de woorden van Oedze enkele jaren geleden, ‘maar alvast op zoek gaan naar een huis met een slaapkamer beneden’. Op 14 mei is het zover. Oedze en Martje Kuiper strijken neer aan het Kaapdiep en vieren daar een dag later zijn 75e verjaardag. Aan iedereen die het maar wil zien, toont Oedze trots hun nieuwe onderkomen. Wat is hij ongelooflijk blij met dit nieuwe plekje. Wie had kunnen bedenken dat hij er zo kort van mag genieten. Want op 13 juli gaat het gruwelijk mis. Tijdens het uitoefenen van z’n grote hobby vissen komt er een plotseling einde aan zijn leven. Oedze komt nooit meer thuis.

Oedze Kuiper was een familieman en een allemansvriend, Hij maakte graag een praatje met deze en gene en kende werkelijk iedereen. Maar iedereen kende ook Oedze. En, hij hield ervan om in de belangstelling te staan. Zijn naasten vertellen: ‘Een verhaal over Oedze in De Krant? Hij zou met De Krant onder z’n arm een rondje hebben gemaakt en trots hebben geroepen: ‘Hest ’t al leez’n?’

Oedze maakte als schilder lange dagen en sleet menig roller en kwast. In de weekenden werd er gevoetbald bij de VEV ’67, de vereniging waar Oedze aan de wieg stond. Zijn vrouw stond in de beginjaren achter de bar en Oedze zat er met een flesje bier graag vóór. Vaak werd er nog even gezellig nagezeten in de kroeg. Die gezelligheid, dat was waar Oedze zo van hield. Niet alleen met z’n voetbalvrienden, maar ook later toen zijn jongens groter werden. Of er nu 5 of 10 vrienden waren, aan De Sluis, waar ze lange tijd woonden, werd, voordat ze op stap gingen, altijd ingedronken. ‘Bier was er genoeg, zodat pa natuurlijk zelf ook gezellig even mee kon doen’, aldus z’n zoons.

Z’n schoondochters kwamen in beeld en zorgden bij Oedze voor het mooiste geschenk, z’n kleinkinderen. Stapelgek was hij ermee. Waar de kleinkinderen waren, was opa en waar opa was waren de kleinkinderen. ‘Hun grote vriend’, zoals ze hem noemden, volgde alle sportwedstrijden, meestal voetbal, van ze. Oedze ging met ze naar de Pinksterkermis waarbij de kleinkinderen net zo lang door mochten gaan met muntjesschuiven tot ze de allergrootste knuffel hadden gewonnen. Grappen en plagen, daar stond hij om bekend. Met ‘knobbelen’ en ‘pesten’ won Oedze altijd. Dachten de kleinkinderen dat hij zo goed kon kaarten, vonden ze later zijn kaarten onder zijn stoel. Of, liet hij ze een kaart trekken en stuurde hij ze naar de gang. Hij zou ze terugroepen als hij wist welke kaart ze in handen hadden. Maar hij riep ze niet terug met als gevolg dat ze wel 10 minuten op de gang stonden. En voordat hun ouders het überhaupt mochten weten, mochten de kleinkinderen van Oedze al roken. Bijna elke week lagen de pakjes sigaretten en een beetje zakgeld voor ze klaar. Met de woorden: ‘Eem rook’n? Ik zeg niks tegen papa en mama’ hadden ze altijd een heerlijk onderonsje.

Op verjaardagen was het altijd groot feest. Met een borrel en lekkere hapjes, want iets te eten was zéker zo belangrijk, genoot Oedze volop. Vaak kwamen dan ook de muziekbox en microfoon op de proppen. Het volksliedje ‘Tom Dooley’ werd steevast gezongen.

Zoals gezegd, Oedze was een familieman én een allemansvriend. Hij kende alle kinderen van de familie en de vrienden van de kinderen en kleinkinderen. Verder was hij door z’n werk als schilder natuurlijk met zoveel mensen in contact. Maar het sociale ging verder. Zo nodigde hij bijvoorbeeld ook werklui uit op de koffie in zijn garage. Dat was toen er door de woningbouwcoöperatie werd gerenoveerd aan De Sluis. En ging hij vooral de laatste tijd soms wel een paar keer per dag naar het haventje in Leek. Daar aan het water kwamen meerdere mannen samen om te keuvelen over datgene wat hen bezighield.

Oedze hield van klaverjassen, ging daarvoor altijd nog naar de VV-Nieuw-Roden, maar ook motorraces volgde hij graag. Later, toen Max Verstappen in beeld kwam, werd ook deze sport een van z’n favorieten. Maar z’n grote passies, dat waren toch echt voetballen en vissen. De hengel was z’n hele leven z’n favoriete gereedschap. Er was een periode dat hij wel drie keer in de week op pad ging en vele bekers mee naar huis nam. Met de visclub maar ook met anderen, zoals de kleinkinderen, was dat het liefste wat hij deed, uren aan het water zitten. Na de verhuizing naar het Kaapdiep had hij zich ook aangesloten bij de visclub van De Schutse.

Hij was een gelukkig man. En hij bleef positief, ook toen lopen voor hem steeds moeilijker werd. Klagen? Dat kwam in zijn woordenboek niet voor.

Gelukkig was hij met zijn familie om hem heen en met z’n prachtige nieuwe huisje. En z’n grote hobby vissen, dat mocht hij tot het laatst blijven doen. Letterlijk en figuurlijk, want op die warme zomerdag op 13 juli, met z’n zicht op hengel en water, overlijdt Oedze Kuiper.

Op de dag van het afscheid rijdt de stoet nog één keer langs het haventje. Het bankje is leeg, maar de menigte applaudisseert bij het passeren. In het crematorium is het druk. Het is duidelijk, ‘iedereen’ kent Oedze, ze zijn gek met hem en ze bewijzen hem dan ook graag de laatste eer.

Binnenkort zal zijn as worden bijgezet in de muur. Terug naar z’n roots, daar waar het allemaal begon, in Nieuw-Roden.