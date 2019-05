Oefening chloorincident in Openluchtbad Veenhuizen

VEENHUIZEN – Wat was er aan de hand in het zwembad in Veenhuizen? Op dinsdag 14 mei moest plotseling de brandweer worden gebeld, er werd een incident met chloor gesimuleerd. Een gevaarlijk goedje, dat gebruikt wordt om het zwemwater te filteren en een van de chemische stoffen die in grote hoeveelheden in het zwembad aanwezig zijn. Er was een chloorlek geconstateerd en twee ‘slachtoffers’ waren bedwelmd door chloordampen.

Alle aanwezige zwemmers moesten als de bliksem het water uit en naar de verzamelplaats. Brandweerkorps Veenhuizen kwam in actie, zij waren in no time aanwezig. Met zuurstofmaskers op en perslucht op de rug gingen ze op onderzoek uit, hebben twee ‘slachtoffers’ gered en zorgden ervoor dat de gevaarlijke situatie onder controle kwam. Een van de ‘slachtoffers’ was in de kelder van het filtergebouw gevallen en dientengevolge zwaar gewond, bij het andere ‘slachtoffer’ hielp een fikse beurt met een waterslang. Gelukkig waren ze beide weer op te kalefateren. De mannen van de brandweer hadden op hun wekelijkse oefenavond alles vlot onder controle.

Na de oefening volgde er een evaluatie, een heel belangrijk onderdeel van een oefening.

Brandweer Veenhuizen heeft ervan geleerd, en de badgasten hebben kunnen zien hoe professioneel zij dit aanpakken. Voor het zwembad is het fijn om te weten dat, mocht zich er een calamiteit voordoen, zij goed voorbereid zijn!