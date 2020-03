NIEUW-RODEN – Thijs-Jan Hut uit Nieuw-Roden had twee dagen lang een ongenode gast in zijn stal aan de Poolswijk te Nieuw-Roden. Daar verbleef twee dagen lang een grote oehoe en werd hij zelfs gezien met een muis in zijn bek. Bovenin de koeienstal keek de oehoe neer op de koeien, die zich schijnbaar niks aantrokken van het onverwachte bezoek.