Oekraïense kinderen genieten van eerste schoolweek

RODEN – Afgelopen dinsdag gingen vijftien kinderen uit Oekraïne voor het eerst naar school. In een speciaal voor hen ingericht klaslokaal op obs de Tandem in Roden, leerden de kinderen onder leiding van juf Annemarie hun eerste 14 Nederlandse woorden. De allereerste schoolweek is meer dan uitstekend verlopen, vertelt directeur Agnes de Groot. ‘Het is een ontzettend leuke klas met lieve, vriendelijke kinderen. Ze hebben er duidelijk zin in, staan te trappelen om iets te leren’, zegt een opgeluchte De Groot. ‘Natuurlijk was het spannend. Je weet niet wat je kunt verwachten. Zelf had ik een wat beladen sfeer verwacht, gezien de vreselijke toestand in Oekraïne. De kinderen waren juist blij en opgewekt. Er zijn zelfs al nieuwe vriendschappen gesloten. Deze kinderen kenden elkaar niet, het enige wat ze bindt is de taal. Wat opvalt is dat ze erg leergierig zijn. Op de eerste dag zijn alle moeders een kopje koffie blijven drinken. Om kwart over tien zijn we begonnen met de les. En ’s middags was er alle ruimte om te spelen. Het is fantastisch om te zien dat de kinderen zo genieten. Het bewijst maar weer eens hoe flexibel kinderen zijn. We hebben echt een goede start gemaakt. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen van de tweede groep.’ Het gaat om kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Kinderen van 13 jaar en ouder gaan naar een Internationale Schakel Klas (ISK) in Groningen.