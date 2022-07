Oekraïense kunstenaars Hanna Migas en Lesley Liashova exposeren in kerk Nuis

NUIS – De gehele maand juli wordt er namens Kunst in Kerkenpad geëxposeerd in vijf verschillende historische kerken in Marum, Nuis, Niebert, Tolbert en Noordwijk op de zaterdag- en zondagmiddagen. Dit wordt inmiddels al de tiende editie van Kunst in Kerkenpad. Derk Dijk en Otto Dallinga maken deel uit van de commissie in Nuis en Niebert. Daar zullen de Oekraïense kunstenaars Lesley Liashova en Hanna Migas hun kunstwerken exposeren.

Kunst in Kerkenpad ontstond als idee om gezamenlijk met verschillende dorpen uit het zuidelijk Westerkwartier iets op te zetten qua kunst dat niet versnipperd met de tijd,’ vertelt Derk Dijk, voormalig coördinator van Kunst in Kerkenpad. ‘In het algemeen hadden de mensen van het gebouw ‘Roesd’ een heel goed netwerk. Ditmaal wordt uit de netwerken per dorp naar kunstenaars gezocht. Op deze manier heb je weer een andere vijver om uit te vissen. Dit alles gebeurt in combinatie met Stichting Oude Groninger Kerken. De kleine kerkjes die deelnemen zijn allemaal nog in topstaat en zijn door de weeks ook gewoon open om te bezichtigen. Op deze manier kunnen we ze openstellen en aan meer mensen laten zien in combinatie met de kunst. Kunst in Kerkenpad is iets dat we proberen jaarlijks terug te laten komen in juli, al hebben we helaas twee jaar stilgelegen door corona. In mei organiseren we ook altijd een fietstocht langs de kerken waar dan muzikale concerten worden gegeven.’ De deelnemende kunstenaars dit jaar zijn dames die beide gevlucht zijn uit Oekraïne. Otto Dallinga, de huidige coördinator vertelt: ‘Het is mooi om Oekraïne centraal te stellen hier in Nuis. Hanna Migas zal haar schilderijen exposeren op de achterwand, ze werkt voornamelijk met krijt en pastel. De natuur staat centraal in haar werk. Lesley Liashova maakt gebruik van textiel met prachtige kleuren.’ Volgens de heren trekt Kunst in Kerkenpad elk jaar veel bezoekers. Dallinga: ‘Ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn met helemaal geen interesse hebben in kunst. Doordat we hele toegankelijke kunst laten exposeren, hebben we een breed publiek weten op te bouwen. Met toegankelijk bedoel ik geen ingewikkelde, bizarre constructies en toegankelijk in de zin dat het betaalbaar is voor de gewone man of vrouw.’ De geëxposeerde kunstwerken zijn grotendeels namelijk ook te koop. Dijk: ‘Het is prachtig dat we de Oekraïense dames op deze manier zowel moreel als financieel kunnen ondersteunen.’

‘Ik haal voornamelijk inspiratie uit de natuur,’ vertelt Hanna Migas. ‘Vooral uit natuur uit de regio in Oekraïne waar ik woonde. Schoonheid zit in de kleine dingen. Inmiddels is alles natuurlijk veranderd door de oorlog, waardoor ik op zoek ben gegaan naar andere inspiratiebronnen. Ik voel me nog steeds een beetje verloren. Ik schilder onder andere door te graven in mijn geheugen, maar vind ook veel pracht hier in Nederland. Eigenlijk ontbreekt het nooit aan inspiratie. Vaak gebruik ik een foto of schets om aan het kunstwerk te beginnen, maar daarna laat ik het de vrije loop gaan. Het schilderen gaat vanzelf.’ Van kleins af aan was het al Migas’ droom om kunstenaar te worden. ‘Ik ben er zelfs nog even voor naar de kunstacademie geweest, maar ben uiteindelijk toch een economische studie gaan doen en accountant geworden. Inmiddels heb ik wel weer tijd om te gaan schilderen. Ik gebruik zachte pastelkleuren. Doordat je te maken hebt met krijt voel je ook echt het doek. Er zit niks tussen jou en de kunst. Je kunt echt je gevoel erin kwijt. Ik hoop dat mijn kunst de mensen weet te raken. Ik vind het niet erg om wat te verkopen, ik kan het toch nergens opbergen. Al zitten er uiteraard ook schilderijen tussen die ik zelf houd, daar zit emotionele waarde aan. Veel van mijn kunst ligt nog thuis in Oekraïne. We denken er wel over na om misschien terug te gaan. Mijn man werkt daar op een schip en we missen hem enorm.’ Migas’ kunstwerken zijn elke zaterdag- en zondagmiddag in juli te bewonderen in de kerk in Nuis, samen met de textielkunstwerken van Liashova.