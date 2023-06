Oekraïense vluchtelingen van hotel naar voormalige dierenartspraktijk

RODEN – Ongeveer de helft van de 90 vluchtelingen uit Oekraïne die nu in het Fletcher Hotel bivakkeren, verhuizen na de zomer naar het pand van voormalige dierenartspraktijk Hopmans aan de Groene Zoom in Roden. De praktijk wordt geschikt gemaakt voor de opvang van de vluchtelingen. Zo worden er keukenblokken geplaatst en worden er kamers ingericht zodat de Oekraïners er ‘hun eigen thuis’ kunnen maken, vertelt wethouder Alex Wekema. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd. Op woensdag 31 mei wordt er een informatieavond georganiseerd.

In het Fletcher Hotel worden sinds de uitbraak van de oorlog 90 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Daar wonen ze nu al zo’n 14 maanden. De gemeente heeft het hotel tot oktober gehuurd. Hoewel de gemeente blij is met de medewerking en de opvang van het hotel, is de situatie niet ideaal, zegt Wekema. ‘Het Fletcher is een dure optie en daarbij is een hotelsetting niet wat je wil. Het lijkt leuker dan het is. Mensen willen graag zelf hun potje koken en hun bed opmaken. Bovendien zijn er weinig mogelijkheden voor kinderen om te spelen. De oorlog is nog niet voorbij dus we moeten kijken naar andere mogelijkheden. De ervaringen die we hebben met Oekraïners zijn goed. Zeventig procent van de volwassenen hebben een baan en de kinderen gaan naar school.’ De gemeente heeft nu het leegstaande pand van Hopmans gehuurd om daar opvang mogelijk te maken.

De komende tijd wordt de voormalige dierenartspraktijk geschikt gemaakt om 40 vluchtelingen op de vangen. ‘Dan moet je denken aan een kleine verbouwing. Er worden wat keukenblokken geplaatst en kamers ingericht. Ook komen er gemeenschappelijke ruimtes en een aantal speeltoestellen op het terrein.’ Het is de bedoeling dat de Oekraïners na de zomer hun intrek kunnen nemen in het pand aan de Groene Zoom. Waar de andere helft van de groep naar toe moet, weet de wethouder nog niet. ‘We zijn op zoek naar alternatieven. Ook een woonvorm behoort tot de mogelijkheden. Er zijn een aantal locaties in beeld.

De kosten voor de opvang van de vluchtelingen worden betaald door het Rijk. Op woensdag 31 mei is er een bijeenkomst voor omwonenden over de kwestie.