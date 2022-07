Oekraïners actief bij de tuindienst

RODEN – Een groot aantal Oekraïners die op dit moment woonachtig zijn in opvangcentra in Roden willen graag iets terug doen voor de samenleving. Buurtwerker Jaïr Tanasale kwam zo met het idee om vluchtelingen in te schakelen bij de Tuindienst van Welzijn in Noordenveld. ‘We krijgen vooral de laatste weken veel nieuwe verzoeken binnen van kwetsbare ouderen die hun tuintje niet goed kunnen onderhouden. Meedoen als vrijwilliger met de Tuindienst is dan een goede optie. Daarnaast ontstaan er op die wijze ook onderlinge contacten en wordt er op een ongedwongen manier kennis gemaakt met onze samenleving. Zo slaan we twee vliegen in één klap,’ aldus Jaïr Tanasale.

De Oekraïense Julia was samen met haar Buddy Wilma onlangs actief in de tuin van Tine Beks in Roden. ‘Dit voelde voor mij als een cadeautje,’ vertelt Tine Beks. ‘Onze tuin groeide helemaal dicht. Toen heb ik de Tuindienst van WiN gebeld en na een paar weken kreeg ik een bericht van WiN dat het geregeld was. Kijk, mijn man kan de tuin vanwege zijn beperking niet doen en momenteel ben ik slecht ter been. Het lukt ons niet om de tuin te onderhouden. Hoe mooi is het dan dat Julia nu af en toe gaat bijspringen. Het onkruid wordt eruit getrokken en het gras gemaaid. Wij zijn er blij mee en daarbij, ik hou wel van contacten met andere mensen. Dit is een hele mooie oplossing.’

Jaïr Tanasale benadrukt dat de Tuindienst uitsluitend actief is bij mensen die vallen in de kwetsbare doelgroep en niet zelfstandig of met behulp van familie, buren of anderszins hun tuin kunnen onderhouden. Ook wordt rekening gehouden met het financiële draagvlak van betrokkenen en is er een samenwerking met Woonborg gericht op tuinonderhoud bij huurwoningen.