‘Of Robben naar Roden komt? Zou zo maar kunnen’

Sportpark VV Roden hét domein van Jeugdvoetbalkamp FC Groningen

RODEN – FC Groningen heeft Roden uitgekozen als locatie voor het Jeugdvoetbalkamp. Van 3 tot en met 7 augustus zijn de velden van VV Roden hét domein van 96 jonge voetbaltalenten uit de regio. Wietse Rozema, die samen met Hanse de Vries verantwoordelijk is voor de organisatie van het populaire voetbalkamp, ging afgelopen week even kijken bij Corpus de Hoorn waar ook een FC voetbalkamp plaatsvond. “We zagen Arjen Robben trainen. Wat een power heeft die man. Een bonk spieren.” De selectie van FC komt zelf ook een middag naar Roden, laat Wietse weten aan de Krant.

Drukte op het sportpark vrijdagochtend. Een stuk of wat vrijwilligers zijn druk met het opknappen van de tribune. Enrico Wardenier komt de kantine uitlopen. Wat hij doet of wat hij gaat doen is de redacteur van de Krant niet duidelijk. In ieder geval is –ie drie weken vrij en kan z’n handjes wel even laten wapperen bij zijn cluppie. Geert Oosterloo ploft neer op de houten bank naast de kantine. Het schuren en plamuren zit er bijna op, meldt hij. Nu moet er nog een lik verf op de tribune. Wietse Rozema en voorzitter Hans de Vries zijn in hun nopjes met de keuze van FC Groningen voor hun sportpark. Normaliter wordt er getraind in de bossen van Norg, op de velden van GOMOS. Maar omdat daar een nieuwe kunstgras mat wordt aangelegd was een trainingskamp geen optie. “Ze wilden niet in het lawaai van machines zitten”, vertelt Rozema die al 22 jaar in het bestuur van de Roder voetbalclub zit. “Al voor coronatijd hebben ze ons benaderd. We weten het al een tijdje. Vorige week zijn ze wezen kijken hier. Ze waren onder de indruk van ons sportpark”, glundert Rozema. “Aanvankelijk was het niet zeker of het door kon gaan. Die anderhalve meter afstand is niet te doen bij een voetbalkamp. Toen er verder versoepeld werd en de ander halve meter er bij jeugd tot 12 jaar afging, kon het toch doorgaan. Normaal gesproken kunnen kinderen tot en met 14 zich opgeven. Maar toen de beslissing gemaakt moest worden was dat voor de oudere jeugd nog niet zo. Daarom is besloten de leeftijd te verlagen naar 12 jaar.”

Met 96 kinderen zit het voetbalkamp tjokvol. Ze worden getraind door jeugdtrainers van FC Groningen. “De eerste dag verzamelen we om 9 uur op het park. Dan krijgen ze allemaal een FC-tenue: shirt, broekje en kousen. Iedere ochtend begint met een training. ’s Middags is het tijd voor leuke dingen. Zo staat er onder andere een stadiontoer op het programma. Per bus vertrekken we vanuit Roden naar het voetbalstadion. Tussen de middag lunchen we hier op het park, dat verzorgen we zelf. Gezonde kost. Geen patat en frikadellen. We zijn gisteren even wezen kijken bij het trainingscomplex bij Corpus de Hoorn. Ook daar werd een sportmaaltijd geserveerd. Schitterend om te zien trouwens, al die kids in tenue. We hebben Robben nog zien trainen. Ongelofelijk hoe fit die man is. Wat een power heeft die man. Een bonk spieren. Of hij ook naar Roden komt? Wie weet. Zou zo maar kunnen. Een deel van de selectie komt een middag meetrainen. Wanneer dat is, horen we nog. Het is in ieder geval zonder publiek. Ouders zijn op twee momenten per dag welkom.” Rozema hoopt dat het FC Groningen goed bevalt in Roden, want dan komen ze misschien volgend jaar wel weer. “Dat zou helemaal mooi zijn natuurlijk”, besluit de secretaris.