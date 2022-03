Offe Bottinga maakt met een mesje, broodplank en satéprikkers een kunstcompositie

Découpages van tekeningen Anton Pieck en Cornelis Jetses

TOLBERT – Met een expositie in CazemierBoerderij in Tolbert laat Offe Bottinga zijn découpages in de maanden maart en april zien aan een groter publiek. En dat zien is beslist de moeite waard. Zijn 3-D composities van tekeningen van Anton Pieck en Cornelis Jetses zijn bijzonder en laten zien dat de maker het vakmanschap verstaat. Een kleine 30 creaties van zijn hand worden in CazemierBoerderij getoond. Een mooie overzichtstentoonstelling.

‘Toen ik in 1988 herstellende was van een hartoperatie heb ik deze kunstuiting ontdekt,’ vertelt Offe Bottinga. ‘Ik kwam thuis te zitten en volgde op tv een programma over creativiteit met papier. Een bijbehorend boekwerkje heb ik toen besteld. En ja, zo is het gekomen, nog steeds kan ik al mijn energie kwijt in het maken van 3-D werken. Het is een mooie vrijetijdsbesteding.’

In de woonkamer hangen diverse creaties. Niet alleen Offe geniet van al het moois. Ook mevrouw Bottinga kan het werk van haar man waarderen. ‘Ik geniet ook van de schilderijen en hoewel ik zelf liever borduur vind ik dit ook geweldig.’ Al snel ontstaat er een gesprek dat enige uitleg geeft over het maken van de découpages. ‘Kijk, wat je eigenlijk wil is dat er diepte komt in een tekening. Het werk van Anton Pieck en Cornelis Jetses is met de mooie volle tekeningen uit de oude tijd hiervoor heel geschikt. De diepte die ik zoek kun je vergelijken met het maken van een kijkdoos van een schoenendoos. Daar maakte je vroeger een gaatje in aan de voorkant en binnenin de doos maakte je iets beeldends. Wanneer je door het gaatje keek zag je een gevarieerd diepte-beeld. Dat maak ik nu met mij 3-D platen.’

Keuze uit oude tekeningen is er genoeg. Onlangs werd er via een artikel in De Telegraaf contact met hem opgenomen door een mevrouw uit Baarn. De gehele collectie die zij verzameld had over Anton Pieck mocht mee naar Roden. ‘Dat was prachtig. Als dank hebben wij haar een schilderij gegeven.’ Gezeten aan zijn bureau in de kamer wordt er dagelijks papier gesneden. ‘Ik gebruik een scherp mesje en een broodplank om het papier te snijden. Om verschillende lagen aan te brengen gebruik ik satéprikkers. Zo breng ik de diepte in de schilderijen naar voren. Ik stapel laagje voor laagje op elkaar. Voor 1 werkstuk gebruik ik soms wel 10 uitvergrotingen van tekeningen. Soms laat ik wel 120 verschillende stukjes van een plaat oplichten. Het is vooral dat werk dat precisie en aandacht vergt. Alles komt mooier naar voren als je de details benut om uit te snijden en laat uitlichten. Zo komt er alsmaar meer diepte in een schilderij en dat is wat je wil laten zien.’

Het is monnikenwerk en je moet geduld hebben om deze techniek te beheersen. Offe Bottinga weet er alles van. ‘Soms maak ik een zeegezicht en dan krijg ik maken met touwen aan de mast van een zeilboot. Die snij ik dan minutieus uit en laat die met een beetje lijm stijf worden aan een waslijntje. Pas dan kan ik ze toevoegen. Als het geheel klaar is spuit ik er lak op. Een lijstje koop ik in een kringloopwinkel. Een iets oudere lijst past hier vaak het beste bij. Om er nog meer diepte in te krijgen timmer ik er een latje achter, zodat het geheel er nog beter uit komt te zien.’