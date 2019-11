Ohhh’s en ahhh’s tijdens de prijsuitreiking van de bouwgroepen

Ongenode gast

RODEN – Wie dacht dat de Rodermarkt op donderdag 26 september ten einde kwam, heeft het mis. De officiële afsluiting hiervan vindt altijd later plaats. Afgelopen zaterdag kwamen de verschillende bouwgroepen namelijk bijeen voor de prijsuitreiking. Hiermee is er nu eindelijk een punt gezet achter een topeditie van de Rodermarkt. De Ongenode Gast was erbij.

Het is druk in Roden. Op deze zaterdagavond is het een hele opgave om te parkeren rondom de Brink. Wanneer er eindelijk een plekje is gevonden ter hoogte van de kerk, kan de Ongenode Gast richting de Pompstee wandelen. Aldaar treffen we het bestuur van Volksvermaken. Enkelen van hen hebben een plekje veroverd aan een grote tafel. Roy Steendam, Egbert de Rink en Jaroen Cazemier nemen de meest recente voetbalstanden door, terwijl Cor van der Steeg zich laat betrappen op een flinke geeuw. Nee, veel beweging zit er nog niet in.

Onder de aanwezige bouwers zien we onder andere Armein Sikkenga, Gezienes Mulder en Sander Drent. Sander doet een dappere poging om de Ongenode Gast in een houdgreep te leggen en laatstgenoemde kan maar net ontsnappen. Even later zien we ook Volksvermaken-preses Lammert Kalfsbeek. Hij is klaarblijkelijk de enige van het bestuur die het druk heeft. Hij loopt wat heen en weer en vraagt Roy om straks – bij de prijsuitreiking – de bekers te overhandigen.

Tegen half negen neemt voorzitter Lammert het woord. Een mooi moment om een stukje reclame voor de vereniging te maken. Leden werven dus! Daarna bedankte hij de vakjury, bestaande uit Jeffrey Linker, Jurgen Terlouw en Paul Huizenga. Hen wachtte – net als voorgaande jaren – de niet-kinderachtige taak om in al hun deskundigheid de wagens op waarde te schatten. Namens de vakjury nam Jeffrey het woord. ‘We zijn overal weer gastvrij ontvangen’, bedankte hij de aanwezige bouwploegen, om vervolgens alle ploegen even apart te benoemen. Te beginnen met Goed Excuus. ‘Een wagen met veel aandacht voor detail’, aldus de jury. Het leverde de bouwgroep ook direct de Originaliteitsprijs op. Daarna werden de andere wagens genoemd. GO! (‘origineel materiaalgebruik’), OBS het Valkhof (‘echt een wagen van de kinderen’), GBS de Rank (‘techniek achter de wagen was origineel’), CBS de Parel (‘realistische boot op schaal’), de Bomenbuurt (‘verschillende thema’s van Drentse volksverhalen mooi en verrassend uitgewerkt’), CBS de Hoeksteen (‘knappe techniek achter de eekhoorn op de wagen en een bijzondere ode aan juf Frida’) en Cre-Active (‘Mooi afgewerkte en draaiende farao’).

De jury weet iedere bouwploeg fraaie complimenten te geven. En dan is het tijd voor een kleine prijzenregen. Te beginnen met de nummer drie in de categorie ‘scholen’. Die prijs gaat naar De Poolster. ‘Er gebeurde veel op de wagen’, concludeerde de jury. Met een origineel motto en dito verhaallijn, maakten zij indruk. De derde prijs bij de bouwgroepen was voor Nietap-Terheijl. ‘Diversiteit in materiaal en kleurgebruik sprong in het oog’, aldus het juryrapport. De tweede plaats bij de scholen was voor OBS de Tandem. ‘Het motto paste goed bij de kinderen.’ De Hopbouwers ging er met de andere tweede prijs vandoor. ‘Een mooie verfijnde wagen met oog voor detail en natuurlijke overgangen.’ De eerste prijs bij de scholen was voor OBS de Marke. ‘Een mooie, doorlopende vormgeving en kleurstelling, waardoor de wagen goed in evenwicht was’, luidde het rapport. Het was Altena, met het thema ‘Dracula’, wat de eerste- en ereprijs in de wacht sleepte. ‘De wagen was van een zeer hoog niveau op alle fronten’, zo vertelde Jeffrey. ‘Figuranten die actief door het publiek liepen, de zombie in de doodskist, de mensen achter de wagen en de vampiers in de kist gaven het idee dat het publiek in het verhaal betrokken werd.’ En daarmee werd Altena tot de terechte winnaar gekroond. De entertainmentprijs hadden ze eveneens al en ook de Verlichtingsprijs werd tijdens de officiële afsluiting nog toebedeeld aan bouwgroep Altena. En nu maar hopen dat ze genoeg auto’s mee hebben genomen om al die prijzen te vervoeren…

Het slotakkoord is wederom voor Lammert. Hij onthult, nadat op het scherm een fraaie vuurwerkshow te zien is, dat het thema voor de Rodermarktparade 2020 ‘Vrijheid Blijheid’ is. Daarmee sluit Volksvermaken aan op de landelijke viering van 75 jaar vrijheid.

Wanneer het thema bekend is gemaakt en de Volksvermakenvoorzitter nog eenmaal heeft gewezen op de mogelijkheid om lid te worden van de vereniging, rest de aanwezigen nog maar één ding. Een drankje doen terwijl Melissa Smilda met haar band Ideaal de sfeer flink ophoogt. De Rodermarkt zit er nu dan toch écht op.

Wat: officiële afsluiting Rodermarkt

Wanneer: zaterdag 2 november

Hoe laat: 20:30 uur