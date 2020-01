OKK: Malafide cateringbedrijf verzorgt catering voor steenrijke familie: dat worden toestanden

OKK speelt ‘In catering’

LEUTINGEWOLDE – Direct na de Rodermarkt zijn ze begonnen. O.K.K., de toneelvereniging uit Leutingewolde, maakt zich op voor een enerverende voorstelling op zaterdagavond 8 februari in de Pompstee. Dat ze voor de uitvoering in Roden al vroeg moesten beginnen, mag geen verrassing heten. Want, zoals de naam al aangeeft, Oefening Kweekt Kunst.

Het stuk dat O.K.K. ten tonele zal brengen, heet In Catering. Een korte beschrijving van het stuk: De steenrijke familie Laarmans geeft een grootse receptie, waar allerlei welgestelde en belangrijke gasten aanwezig zullen zijn. Het bedrijf dat de catering zal verzorgen, blijkt niet geheel capabel te zijn. De eigenaar is een sjacheraar en heeft geen enkele ervaring. Ook tussen de gasten bevinden een aantal vreemde types. Mooie setting voor doldwaze situaties, spanning, emoties en vooral humor en heerlijk ontspannen genieten.

De vereniging

Ten tonele verschijnen dit jaar acht spelers. De regie ligt in handen van Henriëtte Beugels. Souffleur is Cor Slachter en grimeur Martha Hartlief. De muzikale omlijsting ligt in de kundige handen van Ronald Nihot.

Bij de repetities is gezelligheid troef. Het is iedere week weer een hoogtepunt om met elkaar te repeteren, zo laat voorzitter Cor van der Steeg van O.K.K. weten. “Vlak na de Rodermarkt beginnen we met de repetities, in Sportcentrum De Hullen. We repeteren iedere woensdagavond vanaf 20 uur. We gaan door tot we klaar zijn. Medio november-december verkassen we naar de Pompstee. Gezelligheid is een belangrijk element. Tussen het repeteren door is er altijd tijd voor een borreltje, na afloop ook. Op dit moment hebben we acht spelende leden. We zitten echt te springen om nieuwe spelers. Nieuwe aanwas blijft lastig. Misschien dat toneelspelen wat uit de gratie is geraakt, ik weet het niet. Jammer, het is zo leuk om te doen. En erg gezellig dus.” Naast de jaarlijkse uitvoering, organiseren de leden van O.K.K. een gezellig uitje. Immers: naast inspanning is ook ontspanning belangrijk. Aan dat laatste dus geen gebrek, waardoor de leden haar vereniging ontzettend trouw zijn. In Catering wordt gespeeld door Teun Niemeier, Pia van de Velde, Annet van Huffelen, Rienk Warners, Steffan Aalders, Janke Kuiper en Bert van der Laan.

O.K.K. werkt met een leescommissie. Dat houdt in dat aan de hand van de bevindingen van die leescommissie, wordt bepaald welk stuk zal worden opgevoerd. Humor is daarbij natuurlijk het belangrijkste. Een groot voordeel is de bekendheid van de spelers. Mede door hun optredens, zij zijn bekende koppen in Roden en natuurlijk Leutingewolde geworden.

O.K.K. haalt hun inkomsten vooral uit de verkoop van kaarten, de verloting tijdens het stuk en de trouwe schare donateurs. Daarvan hebben ze er immers 150 en daar mag de vereniging hun handen mee dichtknijpen. Tot slot halen zij ook enkele verdiensten uit de verkoop van loten van Volksvermaken ten behoeve van de Kinderboerderij. Laat die connectie maar aan Cor van der Steeg over, als bestuurslid van de vereniging van Volksvermaken.

Praktische informatie

De voorstelling van Oefening Kweekt Kunst, vindt dit jaar op zaterdag 8 februari plaats. Vanaf 19:00 is de zaal open en om 20:00 begint het stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa en kosten 7 euro.

Wat: Toneelvereniging O.K.K. speelt ‘In Catering’

Wanneer: Zaterdag 8 februari

Waar: De Pompstee, Roden

Aanvang: 20:00 uur