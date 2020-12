Old Stars blijven balletje slaan

PEIZE – Het is nog fris in de ochtend als eigenaar van Tennisschool Noordenveld Lennard Duursema de deelnemers aan Old Stars welkom heet op de tennisbaan in Peize. ‘Even opwarmen en dan gaan we een lekker balletje slaan,’ zegt hij motiverend.

Elke woensdagochtend is er tennis voor deelnemers van 60 jaar en ouder. Old Stars is een initiatief van Peize in Beweging en Welzijn in Noordenveld. Oorspronkelijk was het de opzet om eerst enkele weken te tennissen en daarna een andere vorm van bewegen en sport aan te bieden. Door corona zijn de deelnemers blijven hangen aan tennis en doen ze daar nu extra ervaring op. Old Stars wil ouderen op een goede manier ertoe zetten om meer te bewegen.

Lennard Duursema: ‘Echt ervaring hadden de deelnemers niet met tennis, maar toch, na drie lessen was er al progressie te zien. Het gaat best aardig en we spelen met z’n allen een mooi potje tennis. Natuurlijk hou ik rekening met ieders niveau. Ik breng meer dan anders rust in het programma en zorg dat het allemaal veilig verloopt. Het is niet de bedoeling om blessures op te lopen. Ik vind het mooi om te constateren dat tennis door jong en oud kan worden gespeeld. Tennis is van alle leeftijden. Als je tegenspeler gelijkwaardig is dan kun je prima op een verantwoorde manier met elkaar tennissen. Mooi is ook dat de deelnemers aangeven wel vaker te willen tennissen en er mee verder willen gaan.’

Marten Vogt is sportcoach en in dienst bij Welzijn in Noordenveld. Samen met Laurens Bloem van Peize in Beweging heeft hij dit project opgezet. Old Stars kent een bepaalde methodiek waar ook verenigingen die eraan deelnemen voor moeten kiezen. ‘Een kop koffie bij aanvang hoort daar zeker ook bij. Binding is belangrijk. Daarbij hoort ook een ‘Derde Helft’. Hierbij denken we aan het bieden van een programma waarbij deelnemers ook andere informatie krijgen aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan een lezing over gezonde voeding en het gebruik van een AED,’ legt Marten Vogt uit. ‘Het project staat nog in de kinderschoenen en ondanks corona hebben we gezegd, vooruit, we gaan gewoon beginnen. En met het geven van tennislessen kan dat prima. Uiteindelijk willen we meerdere sporten aanbieden voor senioren, zodat er meerdere keuzes komen om deel te nemen aan sport- en beweegprogramma’s. Zo proberen we voor iedereen een passend aanbod neer te leggen.’

Old Stars staat open voor iedereens van 60+ die eens kennis wil maken met sportieve activiteiten. Kijk ook op www.peizeinbeweging.nl en neem contact op met Laurens Bloem of Marten Vogt van WiN www.stwin.nl 06 4530 3779.