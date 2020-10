Old Stars Peize voortvarend van start

PEIZE – In Peize staat beweging de laatste tijd steeds hoger op de dorpsagenda. Dat komt niet in de laatste plaats door Peize in Beweging, die onlangs al begonnen met de Pleinspelen voor de basisschooljeugd. Om ook de oudere jongeren in beweging te krijgen, startte onlangs het Old Stars-project. Het project is een samenwerking tussen Peize in Beweging en Welzijn in Noordenveld. Marten Vogt, sportcoach in de gemeente Noordenveld, vertelt: ‘We begonnen onlangs met vier sporters. De eerste drie weken staat er tennis op het menu. Wat er daarna gebeurt, ligt aan de deelnemers.’

‘We gaan de komende tijd verschillende manieren van bewegen aanbieden. Bovendien zit er een sociale factor aan deze bijeenkomsten’, vult Laurens Bloem namens Peize in Beweging aan. De basisschooljeugd krijgt al extra beweging aangeboden, nu zijn dus de ouderen aan de beurt. ‘In Peize zijn er al best veel clubjes die iets aanbieden. We willen hen ook niet in de weg zitten’, verduidelijkt Laurens. ‘Maar het zou juist mooi zijn om op deze manier ouderen bij elkaar te krijgen en te laten bewegen, met medewerking van verschillende verenigingen. Dat is uniek.’

Voor de ouderen wordt er een programma op maat bedacht. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden en waar nodig wordt er door een fysiotherapeut advies gegeven. ‘We hebben geen illusie dat ze straks op Wimbledon staan’, zegt Laurens. De komende tijd zal iedere woensdag een aflevering van ‘Old Stars’ plaatsvinden in Peize. Wie geïnteresseerd is, kan contact opnemen met Marten Vogt (06-45303779).