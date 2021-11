Old Stars trekken de bokshandschoenen aan

RODEN – Soms verschijnt er iets opmerkelijks in de app van de Ongenode Gast. Iets waarvan je denkt: huh, dat bestaat dus ook? Walking football, walking korfbal, Old Star tennis, Old Star hockey, de Ongenode Gast heeft het allemaal al eens gezien. Lekker sporten voor senioren maar dan in een aangepast tempo. Dat er ook zoiets als Old Star Boksen bestaat is compleet nieuw. Mensen die op latere leeftijd nog de bokshandschoenen aantrekken in de ring stappen, mwah, dat is best lef hebben toch?

Gezelligheid troef in de zaal van Dance Devotion. Trainer Christéan heeft er zin in. Dat er voor de eerste keer zes deelnemers zijn op komen dagen stemt hem uiterst tevreden. Nog een vooroordeel van de dat meteen van tafel geveegd kan worden: de Ongenode Gast verwachte alleen mannen aan te treffen. Niets is minder waar. Vier van de zes zijn vrouw. Corry uit Roden is één van hen. Ze merkte dat ze haar energie kwijt moest. Aanvankelijk was ze van plan om te gaan kickboksen. Maar toen ze lucht kreeg Old Star Boksen, leek dat haar een beter plan. Mieke vindt alle vormen van bewegen gezellig, zegt ze. En de contacten vindt ze belangrijk. Ze woont nu drie jaar in Roden en het voelt als een warm bad. Corry zit er niet voor de sociale contacten. Ze is niet zo van de clubjes, fluistert ze de Ongenode Gast in het oor. Johan (de enige in korte broek, gympen en sportshirt) en Dineke zitten, net als de rest aan de koffietafel achter in de hoek. De demo die Christéan bij de Loopgroep gaf, gaf voor hen de doorslag om mee te doen met een lesje boksen. Johan vond dat –ie nogal stijf was. Hij hoopt een beetje leniger te worden. Hij heeft al eens een proefles meegedaan. ‘Pas dan kom je erachter hoeveel spieren je hebt die je nooit gebruikt’, grinnikt Johan die het ook wel prettig vindt dat hij weet hoe hij zich moet verdedigen in het geval hij een enge vrouw tegenkomt. Dineke vindt afweren niet het belangrijkste. Toucheren is niet eens toegestaan bij Old Star Boksen, weet ze. En een boksring is er ook niet. Sterker nog, de bokslessen worden afgesloten met een yogasessie door Lilian. Niks Verhoeven-Saddik-praktijken dus. Het programma is volledig afgestemd op de doelgroep, zegt Christéan. Een aangepaste warming-up, boksen tegen bokszakken, minder snel en minder heftig. Tijdens de trainingen wordt gewerkt aan balans, evenwicht, souplesse en aan valpreventie. Zodra die handschoenen aangaan komt het kind in ze naar boven. Boksen geeft energie en tovert binnen mum van tijd een lach op ieders gezicht, weet de trainer. Het verbetert het welbevinden én zorgt voor een flinke portie dopemine, ook wel geluksstofjes genoemd. De Ongenode Gast krijgt spontaan zin om de boksbal een beste knal te verkopen. Een minstens zo belangrijk onderdeel van Old Star Boksen zijn de sociale contacten, vertelt Christéan. Onder een kop koffie komen de verhalen los, weet hij. De ambiance nodigt in ieder geval zeker uit om een lekker bakkie te drinken. Al zou een wijntje ook het ook prima doen in een van de comfortabele chesterfield banken.

Simon (vader van Christéan) moet even kijken welke onderdelen hij meepakt. Hij heeft altijd veel gesport maar zijn schouders werken niet meer mee. Juist die variatie in de lessen maken het voor hem aantrekkelijk om mee te doen. Na de introductiespeech van zijn zoon gaat het los. De oldstars lopen de trap af en gaan met ballen aan de slag. Er volgen nog aardig wat oefeningen voor de dames en heren de handschoenen aan mogen trekken. Yoga-instructeur Lilian zit op de trap, net als Roder sportcoach Wouter Meertens en nog een handjevol toeschouwers. Boksen is ook goed voor het ego, weet Lilian. De één wil namelijk niet voor de ander onder doen. Dat snapt de ongenode Gast helemaal. Een ding is zeker: het plezier spat eraf. Komende woensdag is er weer boksen voor 55 plussers. En wie jonger is maar het wel leuk lijkt, mag ook aanhaken zegt Christéan die hoopt na het verslag van de Ongenode Gast een stuk of zestig deelnemers te kunnen noteren. De Ongenode Gast heeft genoeg gezien. Een leuke in het rijtje Old Star voetbal, korfbal, tennis en hockey.