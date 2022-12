Oldstars genieten van lunch

RODEN – Volle bak in de kantine van sportcomplex de Hullen dinsdagmiddag. De oldstars van de walking football- en korfbalclub waren uitgenodigd voor een gezamenlijke lunch. Het gaat goed met de allstargroepen. Het begon in 2019 met tennis, maar inmiddels zijn er aardig wat initiatieven bijgekomen. De gemeente Noordenveld zet volop in om ook ouderen in beweging te krijgen, die missie is geslaagd. En behalve bewegen levert het ook een hoop gezelligheid op. Misschien is het sociale aspect nóg wel belangrijker, vertelt Noordenvelder sportcoach Marten Vogt. De Ongenode Gast pikte ook een soepje mee.